〈台北都會〉世大運賽程、購票不同網站 鄉民罵翻

2017-08-23

〔記者張凱翔／台北報導〕台北世大運官網和 購票系統分成兩個不同網站，查詢想看賽事和購票，必須開兩個網站交叉比對、找台灣比賽隊伍又不方便，被網友罵翻！為解決問題，已有網友開發至少兩個開源網站供大家查詢賽事，還有人熱心製作好讀圖文賽程表在臉書分享。世大運執委會回應，因發包時計分和購票系統是不同包商製作才會有這樣狀況，沒有想到會造成大家困擾。

想挺台灣隊 查賽程不完整

世大運開幕後成為全民焦點，許多人鎖定台灣隊的賽事，幫台灣加油。但網友搜尋世大運官網想查詢台灣隊賽事，卻都會「不小心」先進入購票網站，發現賽程只有時間、地點卻沒有對戰國家，接著回頭查詢才知道原來相關資訊是在另一個「官方網站」，且只有英文版有完整賽程，單純查詢想看賽事就很困難，想買票更必須兩個網頁交叉比對，讓網友罵翻。

想買票 要開不同網頁比對

網友因此紛紛自救，開賽迄今已有兩個自行開發的開源網站，協助網友查詢賽事，其中一個「世大運賽程資訊」（https://nthspace.github.io/universiade/#/）能直接用關鍵字或運動項目查想看的比賽，並直接連到購票網購買；另一個「二○一七台北世大運臺灣隊賽事總整理」（https://kf99916.github.io/2017universiade/）則鎖定比賽台灣隊伍，按日程整理台灣隊出賽賽事。

取票序號 重新登入才能查

網友紛紛表示，這次世大運網站建置最該檢討的就是查詢賽事和購票流程不友善，除了網頁要開兩個分別對照之外，票賣完也不會自動顯示讓網友很崩潰，而且沒有「購物車」系統讓每買一張票就要重新登入、登入驗證又很繁瑣，買了票也不會發簡訊告知取票序號，都要重新登入會員查詢，讓「支持台灣像遊戲破關、阻礙重重」，都需要檢討。

世大運：不同包商製作

世大運資、通訊服務由台灣源訊科技股份有限公司與歐商「atos」、中華電信合作，總預算約五‧二億元，其中官網建置、購票系統分別花了五百萬元和一五○萬元。世大運資訊處長鄭信一回應，官網、購票系統分開是因包商不同導致，當初為了統一視覺效果才做得很像、反而造成網友混淆也是始料未及；另外，賽程只有英文版比較完整，是因配合歐規廠商系統，使用上才會不親民。