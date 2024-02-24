女直播主Kiara Kitty「自導自演」高雄街頭遇襲 還謊稱已報警

新加坡女直播主Kiara Kitty，受訪時謊稱已報警。（擷取自TVBS新聞YT畫面）

2024/02/24 18:15

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新加坡美女直播主高雄街頭被怪婦砸蛋！ 警方抓包「自導自演」

〔記者洪定宏／高雄報導〕32歲新加坡籍鄭姓女直播主（臉書粉專名稱「Kiara Kitty」）與同年、同國籍的薛姓助理，本月初到台灣環島徒步旅行，竟為了節目效果，由薛男扮「女怪客」，9日在高雄街頭對鄭女丟3顆雞蛋，喊「妳PO性感照片勾引我老公，妳等著瞧」，鄭女還故意驚聲尖叫。隔天鄭女接受電視台訪問，還對記者說有去報警。

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警方強調，鄭女違法的關鍵在聲稱「已經報警」，此舉意指她受到危害才會報警，但事實沒有，屬於社會秩序維護法的「散佈謠言」。

鄭女當天在直播用英文說：「我現在覺得很累，這太過分了，我應該要去報警。」當天在臉書粉專的發文也聲稱：「今天謝謝你們支持我和關心我，我已經報警了因為我被一個路人攻。」這篇中英文仍留到現在。

隔天鄭女接受TVBS訪問，記者問她：「妳有去報警了嗎？」她回說：「有，他講他們會去調查。」另接受三立記者訪問，她說：「有，問我的酒店，他就跟我講這附近有，我就根據他的地址去而已，可是現在我都已經不記得（哪個警局報案），因為那時真的很累。」

但事實上，轄區的高雄市前鎮警分局根本沒有接獲報案，得知媒體詢問，趕緊在鄭女的臉書粉專留言，希望她到一心路派出所完成報案程序，同時調閱監視器追查，2月11日下午6點多，查出薛男住在左營區的旅館，查獲假髮、洋裝、拖鞋與雞蛋，他坦承假扮丟雞蛋的女怪客，都是為了節目效果。

警方得知鄭女參與，先電話聯繫，但她聲稱要找律師，員警當晚將通知書送交給她，期限10天，2月21日鄭女才由律師陪同到案說明。

警方指出，鄭女跟薛男是直播主與助理的僱傭關係，她坦承跟薛男為了節目效果，編造搞笑劇情，否認影響治安與安寧，事後接受媒體採訪，因緊張才脫口說「有報案」，不知道會違反台灣的法律。

新加坡女直播主Kiara Kitty，受訪時謊稱已報警。（擷取自三立新聞YT畫面）

新加坡女直播主Kiara Kitty發文稱已報警。（擷取自Kiara Kitty臉書粉專）

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