〈台北都會〉新北15共融式公園 議員批一半未達標

2017-08-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市多數公園清一色使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊樂設施，未考慮不同發展階段孩童及特殊兒童需求。市府計畫打造十五座特色公園，打造各年齡層兒童都能玩的「共融式」遊戲場，預計明年七月完工。公民團體提醒，規劃時應考量設施分齡與親子友善環境，納入居民參與。

議員：避免一味仿北市

市議員李倩萍認為，共融式公園標準嚴格，須配合面積、交通環境、周邊無障礙動線等條件，市府提出十五處至少一半不符標準，她認為不一定全部做共融式，而是讓公園各有特色，提供適合年齡層遊玩，避免一味模仿北市經驗。

城鄉局副局長江志成指出，遊戲有助於兒童肢體協調、認知、社交關係等發展，但現有罐頭遊具過於單一，無法滿足兒童所需，市府今年啟動共融式遊戲場改造計畫，希望因地制宜，提供無障礙路徑及具有攀爬、翻滾、擺盪、旋轉等遊樂設施，適用年齡層鎖定二至十二歲兒童，明年七月前完成十五座特色公園。

目前全市僅三座共融式遊戲場，包括板橋溪北公園、土城青山公園與林口樹林口公園，皆因應地形地貌設置「地景溜滑梯」；這波改造計畫以板橋四維公園、三重集賢環保公園、三峽龍學公園與中和錦和運動公園四處為示範點，八月底前完成工程發包，設計階段將廣納公民團體、專家學者與居民意見，希望明年四月完工。

錦和可望成全市首座兒童運動公園

江志成說，錦和運動公園面積一．四公頃，現況坡度大、階梯多，無障礙空間不足，原有樹洞溜滑梯損壞，將運用現有地形高低落差及天然水源，打造各年齡層使用的遊戲場，未來與世大運標準田徑場地、中和國民運動中心串聯，可望成為全市第一座兒童運動公園。

兒童福利聯盟文教基金會政策中心主任李宏文提醒，市府須釐清共融式遊戲場的適用對象，除一般兒童外，是否包括特殊需求兒童、身心障礙者或成年人，避免設計本末倒置；建議選址找腹地大、交通便利的地方，周邊無障礙動線、大眾運輸可近性、停車方便、親子友善環境也是重要元素，基於安全考量，設施應分齡，每個環節應廣邀社區居民參與。