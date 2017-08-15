〈北部〉羅山瀑布遊客塗火山泥 遭批恥度破表

2017-08-15

一群黑泥人出現 小孩嚇哭

〔記者花孟璟／花蓮報導〕富里鄉張姓村民上週六早上帶著家人前往富里鄉羅山瀑布停車場下方的螺仔溪河床玩水，一下溪卻發現一群「黑泥人」，當場還有小孩被嚇哭。張姓村民說，有外地導遊帶著大批泳裝遊客，提著好幾桶泥火山挖來的黑色泥巴在溪邊抹個不停，當「免費美容」，村民說「干那看到鬼」！還好七月還沒到，真是太沒水準。

當場掀奶罩、內褲塗泥

同行的楊姓村民說，和親友開車到羅山瀑布停車場停好，走到下方的螺仔溪玩水，卻看到一名女導遊帶著三十多名穿泳裝的女遊客，她們穿著兩截式泳裝、人手一個裝火山泥的小塑膠桶，眾人卯起來用火山泥往身上塗抹，還當場掀開泳裝奶罩、內褲猛塗私密部位，「恥度破表」到嘆為觀止。

村民說，當場聽察覺遊客似乎有中國口音，還聽到導遊對著遊客喊「害羞什麼？大家都這樣塗」，而且塗抹完畢過一會，遊客就下溪洗澡沖掉身上火山泥，把整池清澈的溪水都變成黑泥巴水，其中還有一位中年女遊客問「你們怎都不來抹一點呢」？讓人興致盡失，全家人逃之夭夭！

村民說，合理推測這群人在遊憩區內私自挖取泥火山的泥巴後，再坐車進溪水區「敷美容泥」。他說，羅山村有聞名的「泥火山豆腐」，就是用這鹼性的火山泥巴水來當鹽滷，和豆漿一起攪拌就會凝固成豆腐，村民還是第一次看到有人拿火山泥抹臉。

縱管處：立牌禁觸泥火山

主管羅山遊憩區的花東縱谷國家風景區管理處秘書伍哲宏說，羅山的泥火山是富里鄉特殊的地景，在遊憩區周邊步道都設置欄杆、並公告禁止遊客跨越，未來除了告示牌會增加「禁止觸碰泥火山」之外，也會加強巡邏密度。

伍哲宏說，民眾戲水的螺仔溪河床屬於林務局管轄，雖是公告禁止戲水的區域，由於水還算淺，且夏天太熱，一般只要行徑不要太超過，並不會強行禁止。他呼籲民眾，看見此類違規行為第一時間可通知羅山管理站，電話03-8821725，管理站將會同警方前來處理。