〈北部〉苗縣拚糕餅市場 「好食餅」免費看

2017-08-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為提升在地糕餅產業競爭力，爭取經濟部中小企業處補助經費，自一○三年起啟動「苗栗縣糕餅產業升級及在地食材應用發展計畫」，輔導苗縣近四十家糕餅業者，三年來產值達二億元以上；苗栗縣政府將糕餅特色發行「苗栗好食餅」專刊，讓遊客與店家連結，來推廣苗栗糕餅。

苗縣府工商發展處長黃智群指出，苗栗縣糕餅產業升級及在地食材應用發展計畫，共獲經濟部補助一千四百萬元，針對創新產品開發、包裝設計及行銷通路等進行輔導，苗縣府也輔導糕餅業者合力將「苗栗麻糬餅」打造成為代表苗栗的幸福糕餅。

黃智群指出，苗栗縣糕餅業者研發的各式特色糕餅伴手禮盒，設計喜氣大方，逢年期過期間銷售不錯，三年來營業及投資額達二億元以上，穩定地方三百個就業機會，達到預期效果。

黃智群說，業者除研發「苗栗麻糬餅」，也利用在地有機食材包括芋頭、甘藷、紅棗、南瓜、東方美人茶等入餡，加上低糖、低鹽及高纖的健康美味符合現代人的養生需求，提供消費者不同選擇。

黃智群指出，「苗栗好食餅」專刊內容有在地食材運用、感動人心的糕餅傳承故事及特色、店家資訊等，讓苗栗特色糕餅與遊客連結，先發行一千本，放置高鐵、台鐵苗栗站、七大場館以及參與計畫的糕餅店家，相關訊息可上「苗栗好食餅」活動粉絲頁查詢。