〈南部〉大林蒲遷村 地上物普查月底啟動

2017-08-14

進行坪數構造等調查

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村案第一階段的普查結果，九成居民贊成遷村，市府將加速啟動第二階段的地上物普查，最快於八月底、九月初展開。

高市府八月初宣布大林蒲地區遷村意願普查結果，近九成居民支持遷村，八十六．四％選擇土地一坪換一坪、蓋回原房型方案，遷村地點則是中安路以北的航港局紅毛港遷村土地及台糖鳳山南成里土地。

大林蒲遷村案分為意願調查、規劃籌備、遷村安置三階段，第一階段的意願調查完成後，市府近期加速進入第二階段，包括地上物普查、居民籌組遷村籌備會等。

市府盼在半年內完成

重頭戲的地上物普查，市府將公開招標，委由第三公正單位進行查估，若過程順利，最快將於八月底、九月初啟動，針對每一家戶的房型、構造、坪數等房地權利狀況詳細調查，希望在半年內完成。

據統計，大林蒲、鳳鼻頭沿海六里的戶數達一一六一六戶，人口約一六七○八人。

高雄市都發局指出，市府也將比照遷村意願普查作業方式，近期於大林蒲舉辦地上物普查說明會，為居民詳細說明地上物調查內容與作業方式。

至於大林蒲居民最關切的地上物補償，市府允諾不採用以往被認為低估的拆遷補償辦法，透過第三公正單位，來估算建物、農作物的實際價值，建物並以重新蓋回成本計算，完全不計折舊，粗估遷村的工程經費約三、四百億元（不包含土地費用）。

針對部分居民與團體批評大林蒲遷村案的普查內容籠統，醞釀串聯抗議，市府重申遷村沒有時間表，絕對會讓居民意見充分表達、凝聚共識，相信隨著後續遷村方案更明確，現階段反對遷村者，轉向支持比率會再提高。

有居民擔憂，原本住得好好的，遷村即使一坪換一坪，將來房屋建造成本是否足夠？

另也有居民質疑，遷村費用數百億元，不能都指望中央扛起，到時候會不會變成空頭支票？

對此，市府強調，行政院長林全已經指示經濟部，統籌安置土地取得以及遷村經費，與市府共同推動遷村，請居民放心。