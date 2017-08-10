〈中部〉二崙揪亂倒垃圾 移動式監視器蒐證

2017-08-10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府為解決垃圾危機，嚴格執行垃圾分類，卻有不肖業者亂倒廢棄物，河床、防汛道路及偏僻空地都遭殃，二崙鄉公所已購買移動式監視器加強蒐證舉發，盼能修法提高罰則遏止。

二崙鄉大義大排沿岸近年來成為不肖業者、民眾亂倒垃圾地點，二崙清潔隊指出，以前主要是腐爛蔬菜、菜渣，最近還有家庭垃圾及事業廢棄物，大排沿岸被亂倒點至少有十處。

二崙清潔隊長紅英彰表示，大義大排位處偏僻，不肖業者愈倒愈囂張，有人擔心被罰還放火燒，家用垃圾清潔隊有清運，民眾的蔬菜廢棄物量大，載到清潔隊，也都會收起來掩埋，不明白為何亂倒。

二崙鄉公所表示，已購買移動監視器，將架設在大義大排沿岸，違者依廢棄物清理法處一千二百元至六千元，呼籲民眾勿以身試法。

大埤西鎮村虎尾溪旁空地 也遭殃

此外，大埤西鎮村虎尾溪堤岸旁空地也連續遭人亂倒垃圾，村長唐文卿指出，上月被倒大量廢輪胎、帆布袋，環保局到場發現是河川地，推給河川局，河川局又推給環保局，至今未清運，前幾天又被倒了一堆家庭廢棄物，有舊手機、舊衣服等。

唐文卿表示，六三水災時村莊淹水，就有一大袋蔥渣流到家門口，他趕緊打撈起來，以免卡住水門。

村民無奈說，不肖業者「有樣學樣」亂倒，若不清運會愈來愈多，西鎮地勢低窪逢大雨就淹水，屆時又沖到農田，農民天災受損已欲哭無淚，還要花錢僱工撿垃圾「真悲哀」，希望相關單位儘速清運。