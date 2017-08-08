〈南部〉獲判緩刑還上訴 選舉官司惹陰謀論

2017-08-08

南州前鄉代謝良松不回應

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉前鄉代謝良松選舉時涉幽靈人口案，遭法院判刑並褫奪公權，不過謝卻罕見地對簡易判決結果提出上訴，隔了一年半才定讞，多領了約一百五十萬元的鄉代薪資，而且還碰上鄉代會主席改選，外界質疑是技術性的官司策略，但謝並未回應，遺缺昨由前鄉長吳永基遞補。

謝良松的投票者中有十數人屬虛偽遷徙戶籍取得投票權遭檢舉（俗稱幽靈人口），屏東地院簡易庭一○四年十二月判決謝觸犯妨害投票罪，處六個月徒刑，可易科罰金，緩刑三年，並應向國庫支付廿五萬元，褫奪公權三年，謝良松不服上訴，隔了一年半後，屏東地院合議庭今年七月十四日判決定讞，刑度與先前的簡易庭判決相同。

律師陳欽煌指出，一般來說，被告若犯刑輕微，法定刑度三年以下，且已認罪，檢察官才會向法院聲請簡易判決，被告就算「不滿意」，也很少會再上訴，尤其在獲得緩刑機會後，更不可能上訴，因難保合議庭不會因新事證而加重刑度甚至不再予緩刑。

疑與鄉代會主席改選有關

謝上訴時間和時任鄉代會主席周聖諭陷選舉官司時間重疊引起議論，周因選舉時買票，一○四年十月遭判當選無效，周不服上訴，一○五年四月二審上訴遭駁回，鄉代會主席須進行改選，地方政界猜測謝會上訴，內情可能不單純。

地方人士說，吳永基為前任鄉長，曾任鄉代會主席、副主席，若於一○四年底就遞補，一○五年的鄉代主席改選不無翻轉現有政治版圖實力，但謝上訴就得等待，而且一等就是一年半。

拖一年半 估多領150萬

地方鄉代每年可獲研究費、出席費等九項費用最多九十餘萬元費用，一年半粗估約一百五十萬元。記者昨致電謝良松，得到謝良松不在的回覆，並未回應外界看法。