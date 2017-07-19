〈北部〉竹縣茄苳溪放流廢水 標準加嚴

2017-07-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕為保護新竹縣新豐鄉茄苳溪沿岸的農作，縣府縣務會議昨天通過「新竹縣廢（污）水排入茄苳溪加嚴放流水標準草案」，針對放流進入茄苳溪的廢水重金屬銅含量，從現行的每公升三毫克，下修為一．五到○．二毫克不等，以符合農委會公布的灌溉用水容許標準，最快一個月後公告實施 。

縣府環保局水污染防治科科長林行志說，初步雖只針對重金屬銅，未來如果有其他增列管制必要的重金屬，也會再增修補列。

他說，茄苳溪位於新竹工業區下游，區內有至少五十家業者在製程中會使用到銅，周邊的農田又普遍需要取水灌溉。

林行志指出，雖然業者的廢水放流都符合環保署規定的標準， 卻不符農委會的灌溉用水每公升○．二毫克的標準，而重金屬於環境中有累積性，不無食安上的疑慮。

林行志表示，每個月都會採茄苳溪水體檢驗，每季也針對工業區事業廢水放流口的水體做檢測，發現重金屬銅含量，平均落在每公升○．三到○．四毫克之間，難以符合灌溉用水標準。

舊廠2年改善 新設廠需達標

為了食安，決定加嚴茄苳溪的放流水標準，要求舊有工廠在新標準正式公告後，以兩年的時間改善，讓放流水的銅含量降到每公升一．五毫克以下，新設的工廠則必須達到每公升○．二毫克的標準。