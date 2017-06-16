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〈台北都會〉新北反偷拍設備僅2套 議員促警巡檢

2017-06-16

〔記者何玉華／新北報導〕偷拍事件時有所聞，也是許多婦女朋友在公共場所的隱憂，針對新北市警方只有兩套反偷拍設備，市議員劉美芳質疑警方被動，不夠重視婦女安全，要求警方在一個月內研擬公共場所偷拍熱點巡檢作法，警察局長胡木源表示，可先以專案方式處理。

劉美芳指出，近兩年偷拍案件發生數，一○四年有五十七件、破獲五十二件；一○五年有四十七件、破獲四十六件；今年一至五月有十一件、破獲十件。但她認為，數量絕對不只如此，有許多婦女朋友可能礙於顏面不願聲張，警方應該加強公共場所的巡檢。

防偷拍為警方服務性業務

警察局長胡木源表示，新北市反偷拍設備只有兩套，因為被偷拍的都是女廁所，男性警員不方便執勤，因此配置在婦幼隊，且反偷拍並非警方主要的勤務，是服務性業務，都是女警在勤務之餘順道執行。

劉美芳批評心態被動，顯示對婦女安全的重視不足，且以服務民眾的業務看待，更不具嚇阻效果，她舉台北市「公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」為例，希望新北警方積極作為，一個月內研擬巡檢作法。

市警局：可專案巡檢熱點

胡木源說，偷拍通常發生在公廁、圖書館等公共場所，不少是移動式的，議員所提的偷拍熱點巡檢，可先以專案的方式處理，主要是偵測電波，發現有異常傳送就會進一步追查來源。

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  • 市議員劉美芳認為，警方在公共空間的反偷拍作為有待加強。（記者何玉華攝）

    市議員劉美芳認為，警方在公共空間的反偷拍作為有待加強。（記者何玉華攝）

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