〈南部〉看見府城日治文人生活 《洪鐵濤文集》出版
2017-05-25
〔記者劉婉君／台南報導〕一九三○年代府城文人群編輯出刊的《三六九小報》，是日治時期府城極具影響力的報紙，當時的編輯員洪鐵濤，在稿源不足時，就會使用多個筆名自行撰寫各類文章。台南市文化局出版的台南作家作品集第六輯《洪鐵濤文集》，收錄了許多洪鐵濤刊登於《三六九小報》的文章，可從中看到《三六九小報》的諧謔、諷刺特質，及當時府城文人的生活樣態。
洪鐵濤的父親洪采惠是府城著名漢醫，在地方頗具名望。洪鐵濤十二歲就讀台南第一公學校，接受新式教育，後來跟隨台南詩人胡殿鵬學習漢詩，一九三○年與趙雲石、趙劍泉、蔡培楚、王開運等府城文人創立《三六九小報》，除了擔任編輯、撰寫固定專欄，也以不同筆名發表小說、隨筆、詩詞等，是他一生中創作最多元豐富的階段。
不過，洪鐵濤在二二八事件時遭誣陷入獄，獲保出獄後抑鬱成疾辭世，享年五十五歲。
洪鐵濤的女兒洪錦里現年九十五歲，昨天在女兒鄒綵潔陪同下出席新書發表會。鄒綵潔說，外祖父去世五年後她才出生，家人都沒想到現在可以看到《洪鐵濤文集》出版，洪錦里也很激動，因為母親年輕時家境優渥，外祖父洪鐵濤不用擔心經濟，常跟家人說「我出去了」，家人都不知道他去哪裡，兒女後來才知道洪鐵濤在文學上的成就。
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