〈南部〉愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
2017-05-24
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄擁有高人氣的連鎖麵包店方師傅，負責人方漢武十三歲離鄉拜師學做麵包，他用拿手的麵包糕點行愛行善的故事，被大愛電視台拍成連續劇「愛上ㄆㄤˊ 滋味」。
現年五十歲的方漢武，出身嘉義中埔貧苦農家，小時爸媽經常為錢吵架，進入小學後，因為家貧被歧視，他國小畢業就離家當麵包學徒。
十九歲時，他成為麵包店主廚，當時流行慕斯蛋糕，他為了學技術，隻身到高雄當二手，因而結識太太，夫妻倆和大哥三人一起開麵包店，生意大好。
幾年後，便宜麵包當道，加上方漢武炒作股票失利，夫妻、兄弟關係一度惡化。 因緣際會下，一名原料商介紹他到日本麵包研究所進修，為他帶來一線曙光。
回國後，方漢武重新出發，逐漸打造烘焙王國，並聽從太太建議，投身社會公益。每到週二下午，他開著麵包車，前往屏東三地門親送自家做的麵包給國小及幼稚園小朋友享用。方漢武說，看到偏鄉孩子吃麵包的喜悅，讓他想起童年的自己，窮到吃不起麵包。
這位當年的農村窮小子，靠著揉麵團，如今成為南台灣烘焙大亨，旗下分店都加入愛心麵包計畫，真人故事也被大愛電視台拍成連續劇「愛上ㄆㄤˊ 滋味」，將於五月二十四日至六月十四日晚上八點播出。
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