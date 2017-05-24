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〈台北都會〉基隆野狗亂竄 女騎士摔斷肋骨

2017-05-24

議員︰國小旁私地聚集32隻

〔記者盧賢秀／基隆報導〕零安樂死善待動物，但民代要求市府重視流浪犬為患的問題，基隆市議員楊石城昨天質詢指出，一名陳姓婦人在母親節當天騎車經過中山二路五十一巷時，被路邊突然衝出的野狗嚇到，摔斷三根肋骨、還有輕微腦震盪；仙洞國小旁私地聚集三十二隻流浪狗，傍晚群聚還會追車，威脅學童安全。

產發處︰會捕捉及加強絕育

產業發展處長林青海說，零安樂死是全國統一政策，中山二路五十一巷已經捕捉多次都沒抓到，會再去埋伏捕捉。至於仙洞國小旁流浪犬有進行監測，去年又生了十二隻，會加強絕育，並呼籲民眾不要餵養，否則蓋再多的收容中心也沒用，市府也會積極找地方安置收容。

楊石城昨天質詢指出，流浪犬零安樂死衍生許多問題，陳姓婦人騎機車經過中山二路五十一巷，突然有隻流浪狗衝出來，她煞車不及摔車，斷了三根肋骨、輕微腦震盪，住院多日；他說附近短短一百公尺就有六、七隻流浪狗，他本人也被一隻黃狗追逐過三次。

仙洞國小旁仁安街一一七巷山坡雜草叢生，三十二隻流浪狗傍晚在巷口聚隻，追車和夜歸民眾，對學童和居民造成恐慌。

律師林富貴則說，野狗流竄可能涉及公有設施欠缺管理，民眾因此摔車受傷可能有國賠問題。

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  • 陳姓婦人被突然衝出的野狗嚇到摔車。 （議員楊石城提供）

    陳姓婦人被突然衝出的野狗嚇到摔車。 （議員楊石城提供）

  • 仙洞國小旁仁安街一一七巷有大批流浪狗聚集。 （議員楊石城提供）

    仙洞國小旁仁安街一一七巷有大批流浪狗聚集。 （議員楊石城提供）

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