〈中部〉端節遊鹿港 免費吃「煎堆」

2017-05-24

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕鹿港小鎮端午節必吃的傳統味不是肉粽，而是「煎堆」！鹿港鎮長黃振彥表示，鹿港人覺得吃了「煎堆」才算是過了端午節，今年來鹿港慶端陽，別忘了品嘗這個獨特的小吃。

鹿港鎮東崎社區發展協會班長李莉娜表示，「煎堆」主要材料就是麵粉與糯米粉，最後加入韭菜、豆芽菜、蔥、香菇等佐料，煎成餅狀，現代人吃的選擇多，如今鹿港人仍維持端午必吃「煎堆」的傳統，每年就吃這一次。

端午節吃「煎堆」的傳統，李莉娜說，因為民間傳說是女媧煉石補天所用，所以在端午節時要「吃煎堆補天」。鹿港鎮公所表示，今年遊客可以在公會堂廣場、城隍廟、天后宮與新祖宮，品嘗到在地人所提供的免費「煎堆」，跟著鹿港人一起過傳統的端午節。

鹿港「煎堆」相關活動如下：

鹿港天后宮廣場：三十日上午九點到下午五點。

鹿港公會堂廣場：二十八日下午三點半到四點半，煎堆DIY；三十日下午三點半到五點，煎堆大放送。

鹿港城隍廟廣場：二十九日、三十日，早上九點到十一點半。下午二點到五點。

鹿港新祖宮廣場，三十日早上九點到十一點半。下午二點到五點。