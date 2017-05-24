〈中部〉動物救援志工被打 三人擬提告
2017-05-24
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「可愛動物教育園區」說明會的流血事件，受傷的全是「ＥＭＴ流浪動物救援組織」成員，他們身穿黑衣、滿手刺青又身材魁梧，當天散會後成為被爆打的目標，造成三人送醫，但至今仍未對外公開表示意見。據了解，他們近日將會公開對外說明，也會透過律師對施暴者提告，同時提供自己的蒐證畫面給檢警。
警方調查，當天在散會後，議長謝典霖準備離開，有ＥＭＴ成員趨前向議長表達「再開一次說明會」的心聲，現場一名穿白衣瘦高的男子突然對反對者大嗆，還罵「五字經」，引起反對者的不悅，大家齊聲喊打，該名穿白衣者是誰？衝突由他而起，但為何不見他被打受傷，反而都是穿黑衣的EMT成員受傷。
由於「ＥＭＴ流浪動物救援組織」傷者尚未對外表示意見，只知事件爆發時，組織成員幾乎都抱頭，不敢回擊。但因ＥＭＴ超低調，以致地方對他們有很多描述，例如縣議員李俊諭就說，這些人都是農業處「動員」來的（目前農業處長黃碧海已否認）。
經記者求證，「ＥＭＴ流浪動物救援組織」成員因拍攝「十二夜」擔任志工，對於動保議題極為關心，他們經常一身黑衣裝扮到各地做生命教育，有著一顆溫柔的心，成員還催生「可愛動物園區」落腳風景優美的「溪州公園」，希望公園與教育園區結合，提昇認養的機率。
記者昨透過網書希望進行採訪，但他們說，近日會開正式記者會，在記者會之前都不會接受任何媒體採訪。
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