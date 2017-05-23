〈台北都會〉咖啡因飲料稽查 3件標示出包

2017-05-23

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局昨公布含咖啡因飲料稽查結果，其中「山加利直火咖啡」、「特濃咖啡拿鐵」，實際咖啡因含量均高於外包裝標示，涉標示不實；另「保佳適能量飲料」，咖啡因則是標示在營養欄位，不合規定。衛生局指出，違規產品已下架，有二件來源廠商在新北市，已移新北市衛生局處辦，一件位於台北市，已輔導業者落實品管。

衛生局這次共針對十六件含咖啡因飲料進行抽查；其中「特濃咖啡拿鐵」標示每一百毫升含五十二．八毫克咖啡因，但實際檢驗卻高達六十七．五毫克；「山加利直火咖啡牛奶飲料」外包裝標示每一百毫升含四十毫克咖啡因，檢測卻達八十五．九毫克，明顯超標。

衛生局食藥處長王明理指出，二件產品咖啡因誤差分別達廿二％、五十三％，明顯標示、品管不確實，可依《食安法》開罰四萬至四百萬元罰鍰。另「保佳適能量飲料（原味）」，則是咖啡因含量低於標示值，若消費者購買飲用恐無提神效果；且該產品咖啡因還是在營養標示欄位，已違反《食安法》規定，將依法開罰三萬至三百萬元。

對於稽查結果，生產特濃咖啡拿鐵的光泉表示，咖啡因含量會因天氣溫度和濕度而受到影響，由於罐裝咖啡咖啡因含量標示，主管機關並未訂定誤差值標準，由業者自訂管理標準，光泉內部自主管理的標準為誤差值正負十，該公司已向衛生局說明。