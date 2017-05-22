〈中部〉涉改標過期鮑魚 疑流向中投桃苗8餐廳
2017-05-22
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局清查涉改標逾期鮑魚的宏碩海產公司產品流向，昨晚統計業者自逾期時限四月廿九日後到五月十八日間，共出貨給台中市及桃園、苗栗及南投縣共八家餐廳、七二九．一一公斤的冷凍鮑魚；但四縣市稽查後，現場均已無違規冷凍鮑魚，究竟有多少逾期鮑魚已被民眾吃下肚？衛生局指出，因出貨明細未載明效期，尚無法釐清是否均是逾期貨，將持續追蹤及釐清事實，並將相關資料移請檢調偵辦。
衛生局查獲宏碩海產涉改標逾期冷凍鮑魚事件爆發後，業者究竟進口多少量、有多少問題產品被吃下肚備受關注，衛生局指出，宏碩海產改標逾期冷凍鮑魚的原始有效日期分別是今年四月廿九日及五月五日，兩批產品進口報驗輸入許可證明日期各是前年五月廿八日及去年五月十六日，各進口六八○三公斤及一萬五八四○公斤，合計二萬二六四三公斤；十八日現場查扣逾期冷凍鮑魚量為一萬二二九○．五公斤。
衛生局指出，因兩批產品各已進口銷售一到二年時間，在有效期限前出售的鮑魚無疑問，當務之急是清查逾期改標後的售出情況。
為追流向，衛生局依業者所提供下游出貨名單追查，該公司四月廿九日後共出貨給台中市兩家餐廳及桃園、苗栗、南投縣另六家餐廳，至昨晚統計業者電腦中四月廿九日到五月十八日的出貨明細資料，共出貨七二九．一一公斤。
究竟有多少逾期品已被吃下肚？衛生局指出，已要求負責人提供資訊說明，並將相關資料移請檢調偵辦。
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