| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉與認養人相見歡 扶輪之子好感恩

2017-05-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯中央扶輪社昨日在南投縣草屯鎮與該會認養的「扶輪之子」相見歡，並與這群孩子和他們的父母、校長聚餐，會中也頒發獎助學金，受助的40多個學生開心與扶輪社的叔伯阿姨聊天，還朗誦感謝卡，場面溫馨感人。

草屯中央扶輪社今年是第三年認養「扶輪之子」，名額從三十多名提高到今年四十九名，從幼兒園到國中都有，該社每月提供一千元獎助學金，讓他們安心上學，在聚餐前社長林志宸一一頒發半年份的獎助學金，鼓勵他們用功唸書，將來朝自己的專長和興趣努力及發展。

就讀台中市大德國中的李清文，因小時候生病而造成左半邊無力，但十分上進，由該社三四六二地區RCC推廣主委黃榮堯個人認養，黃榮堯也勉勵每學期在班上前五名的他，努力考上第一志願高中，會再加碼送獎學金。

這些「扶輪之子」都有很愛他們的家人，就讀草屯鎮敦和國小三年級的劉仲恩，由「阿嬤」養大，而「阿嬤」其實是他的「褓姆」。

廣告
  • 「扶輪之子」李清文與認養人黃榮堯（後排中）相見歡。（記者陳鳳麗攝）

    「扶輪之子」李清文與認養人黃榮堯（後排中）相見歡。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
擠進一中、中女 至少2至3科A++

國中會考結束，中投區備受關切的台中一中與台中女中，粗估要錄取免試入學，除須過五科均達Ａ的門檻外，會考五科至少要有二科到三科是Ａ＋＋，會考成績總點數以九十五點以上較保險。成績總點數95點較保險國中會考落…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：〈中部〉與認養人相見歡 扶輪之子好感恩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.