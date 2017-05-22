〈中部〉與認養人相見歡 扶輪之子好感恩
2017-05-22
〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯中央扶輪社昨日在南投縣草屯鎮與該會認養的「扶輪之子」相見歡，並與這群孩子和他們的父母、校長聚餐，會中也頒發獎助學金，受助的40多個學生開心與扶輪社的叔伯阿姨聊天，還朗誦感謝卡，場面溫馨感人。
草屯中央扶輪社今年是第三年認養「扶輪之子」，名額從三十多名提高到今年四十九名，從幼兒園到國中都有，該社每月提供一千元獎助學金，讓他們安心上學，在聚餐前社長林志宸一一頒發半年份的獎助學金，鼓勵他們用功唸書，將來朝自己的專長和興趣努力及發展。
就讀台中市大德國中的李清文，因小時候生病而造成左半邊無力，但十分上進，由該社三四六二地區RCC推廣主委黃榮堯個人認養，黃榮堯也勉勵每學期在班上前五名的他，努力考上第一志願高中，會再加碼送獎學金。
這些「扶輪之子」都有很愛他們的家人，就讀草屯鎮敦和國小三年級的劉仲恩，由「阿嬤」養大，而「阿嬤」其實是他的「褓姆」。
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