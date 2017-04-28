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〈北部〉宜縣29％幼童 使用3C逾1小時
2017-04-28
〔記者江志雄／宜蘭報導〕美國兒科醫學會建議未滿六歲孩子，每天3C產品使用以一小時為限；宜蘭縣羅東博愛醫院調查發現，縣內有二十九％學齡前孩子，每天使用手機、平板電腦超過一小時，醫師建議適度縮減，避免影響孩子健康與情緒管理，不要用3C作為安撫情緒的工具。
博愛醫院上個月辦理社區健康診斷報告調查，以八十五個十二歲以下小朋友、五十二名家長當研究樣本，八十％小朋友用過手機或平板，二十九％使用時間太長，容易造成視力受損、活動力下降、增加肥胖危險因子，情緒管理也會變差。
博愛醫院調查發現，宜蘭縣幼兒接觸電子產品，多數是發生哭鬧時，父母拿手機給小孩，安撫他們的情緒，如此一來，小孩情緒控制能力會下降，父母對孩子身體健康警覺性很高，卻容易忽略情緒控制之類的心理健康，呼籲家長避免使用手機作為安撫孩子情緒的工具。
父母不妨在家裡規劃「不插電」時間，孩子吃飯或上床睡覺時段，以身作則關掉手機，讓小孩感覺受重視，進而養成良好的3C使用習慣；此外，小朋友手機使用以影片、遊戲為主，多無輔助學習效果，最好協助小孩選擇有助於學習內容，並陪伴使用從旁指導。
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