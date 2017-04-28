| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜縣29％幼童 使用3C逾1小時

2017-04-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕美國兒科醫學會建議未滿六歲孩子，每天3C產品使用以一小時為限；宜蘭縣羅東博愛醫院調查發現，縣內有二十九％學齡前孩子，每天使用手機、平板電腦超過一小時，醫師建議適度縮減，避免影響孩子健康與情緒管理，不要用3C作為安撫情緒的工具。

博愛醫院上個月辦理社區健康診斷報告調查，以八十五個十二歲以下小朋友、五十二名家長當研究樣本，八十％小朋友用過手機或平板，二十九％使用時間太長，容易造成視力受損、活動力下降、增加肥胖危險因子，情緒管理也會變差。

博愛醫院調查發現，宜蘭縣幼兒接觸電子產品，多數是發生哭鬧時，父母拿手機給小孩，安撫他們的情緒，如此一來，小孩情緒控制能力會下降，父母對孩子身體健康警覺性很高，卻容易忽略情緒控制之類的心理健康，呼籲家長避免使用手機作為安撫孩子情緒的工具。

父母不妨在家裡規劃「不插電」時間，孩子吃飯或上床睡覺時段，以身作則關掉手機，讓小孩感覺受重視，進而養成良好的3C使用習慣；此外，小朋友手機使用以影片、遊戲為主，多無輔助學習效果，最好協助小孩選擇有助於學習內容，並陪伴使用從旁指導。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
光武國中新建校舍 建築師漏列350噸鋼筋

三年追加三千兩百萬元新竹市光武國中新建校舍一○四年二月動工以來狀況連連，市府接連發現建築師竟漏列高達三百五十噸、一千多根鋼筋量和近一千噸水泥…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：〈北部〉宜縣29％幼童 使用3C逾1小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.