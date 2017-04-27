〈北部〉未注射狂犬病疫苗 苗縣祭罰3萬

2017-04-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣近年發生白鼻心、鼬獾等野生動物感染狂犬病，一度引起恐慌，但苗栗縣動物保護防疫所統計資料指出，近兩年施打疫苗比率最高僅有四成；為提高飼主為毛小孩施打疫苗比率，苗縣動防所祭出三萬元罰單，目前已經有十名飼主受罰。

動防所表示，時常接獲民眾檢舉流浪狗群聚事件，加上家犬也容易與流浪狗「鬥陣」，使得感染狂犬病的機率提高，若有民眾不幸遭到追咬，也將染病。

但動防所發現，不少飼主迄今未幫家犬施打狂犬病疫苗，苗栗縣近兩年施打率最高不過四成，與農委會研究需達七成施打率，才能避免群聚感染有差距，因此，依「動物傳染病防治條例」開罰，希望飼主能夠注意。

動防所表示，狂犬病散播途徑，主要是家犬與患病野生動物發生抓咬，出現傷口，再經由患病野生動物透過血液、唾液傳染給家犬，呼籲飼主要小心家中狗狗，不要隨意接觸野生動物。

另外，因應零安樂死上路，為了避免民眾飼養的小狗，在外與流浪狗群生育，動防所提醒，依「動物保護法」規定飼主須為犬隻絕育，才能從源頭改善狀況，希望飼主配合。