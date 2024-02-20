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基隆運動公園傍晚驚傳命案！為誰要買酒互推 1男倒地喪命

高姓男子與林姓酒友在基隆光一運動公園飲酒，2人為了誰要買酒起口角，雙方互推沒幾次，高被林推倒後，竟倒地不起，送醫不治，警方在現場拉起封鎖線，全案朝過失傷害致死罪嫌偵辦中。（記者林嘉東翻攝）

高姓男子與林姓酒友在基隆光一運動公園飲酒，2人為了誰要買酒起口角，雙方互推沒幾次，高被林推倒後，竟倒地不起，送醫不治，警方在現場拉起封鎖線，全案朝過失傷害致死罪嫌偵辦中。（記者林嘉東翻攝）

2024/02/20 20:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區光一路運動公園今天（20）日傍晚發生一起命案！高姓男子酒後與林姓酒友為了誰要買酒起口角，雙方互推沒幾次，高被林推倒後，竟倒地不起，送醫不治；警方獲報後，將林男帶回釐清事發經過，全案朝過失傷害致死罪嫌偵辦中。

基隆市消防局今天傍晚5時許獲報，光一路運動公園有人倒地不起，消防員趕抵發現路倒民眾渾身酒味，身體並無明顯致命外傷；經送往基隆長庚醫院急救近1小時仍不治。

警方調查，死者為55歲的高姓男子，高男與36歲林姓男子與鄒姓酒友等3人從今天中午在光一路運動公園內喝威士忌、啤酒等酒類；高、林2人近5時許突然起口角，2人互推幾次後，高男被林推倒後，竟倒地不起；林、鄒見狀趕緊通報119救援，消防員替高男急救，警方也協助將高男送醫急救，並在晚間6時許，確定高男傷重不治後，將林男帶回偵辦。

林男告訴警方，他當時與高男為了誰要買酒起爭執；接著，他與高男互推幾次，突然高男被他推倒後，就再也沒有起來，前後不到10秒鐘。警訊後，將報請檢察官相驗高男遺體，釐清死因，全案朝過失傷害致死罪嫌偵辦。

當地光華里長陳世豐也趕抵現場，在臉書上PO文指出，公園內都是酒瓶垃圾，常有酒客在此聚集飲酒，希望基隆市政府要重視此一問題嚴重性。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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