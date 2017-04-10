〈北部〉蘭女79歲 灣生校友回娘家

2017-04-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕紀錄片《灣生回家》賺人熱淚，創下票房佳績，更入圍金馬獎最佳紀錄片。片中的灣生竹中信子特地從東京飛回宜蘭，昨天重訪母校蘭陽女中參加校友回娘家活動，她說，看到校門，就想起以前學生生活的快樂回憶，最遺憾當初沒有學台灣話，真的很可惜！

竹中信子 父開發蘇澳冷泉

《灣生回家》紀錄片監製陳宣儒承認虛構灣生身分，引起輿論譁然；但紀錄片拍攝的灣生，每個故事都是真實存在。蘭陽女中今年七十九週年校慶，校友會在校慶前一週發起校友回娘家；校長曾璧光說，今年邀請灣生校友竹中信子與廣田文子回校，分享在宜蘭的回憶，希望將生命故事傳承給後進學妹。

八十七歲的竹中信子，祖父竹中信景曾在蘇澳開發冷泉，開設台灣第一家「那姆內」彈珠汽水工廠，被稱為「蘇澳冷泉之父」。竹中信子從蘇澳小學校畢業，進入蘭陽女中前身「蘭陽高等女學校」就讀，三年級的她來不及畢業，就接到日本戰敗消息，必須舉家回日本。

回想當時情況，竹中信子說，來不及跟朋友道別，就得從蘇澳港離開，離開後台、日關係緊張，沒辦法和台灣朋友聯絡，直到一九七九年，才有機會再踏上台灣，尋找朋友，彼此都還會通信，每次看到信件都會泫然欲泣。

不會台語 歡樂憶昔嘆可惜

當時匆忙回日本，竹中無法參加畢業典禮，她說，但最遺憾的是，自己在台灣生活十五年，卻不會說台灣話；她是日本人也是台灣人，就像是兩個靈魂住在一個身體，回想以前戰爭的種種，有時還會隱隱作痛。

竹中信子與廣田文子昨天帶著日本女兒節人偶，送給母校。竹中說，看到以前台灣的同學真的很開心，希望以後也能常碰面，日本的同學還等著她們回去，講述回母校發生哪些有趣的事情呢！廣田則輕聲地跟大家道謝，懷念台灣回憶的她，至今仍珍藏著與台灣朋友的照片。