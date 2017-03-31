〈北部〉國定言論自由日 宜蘭高喊「我主張」
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕行政院去年核定四月七日是國定言論自由日，今年是台灣人民首次過紀念日，宜蘭縣政府將在四月三日於羅東文化工場，舉辦「我主張」言論自由日活動。鄭南榕遺孀葉菊蘭說，終於還給鄭南榕公道，給他一個歷史定位，感謝台灣人民，感謝年輕世代的覺醒。
一九八九年四月七日，宜蘭人鄭南榕為主張言論百分之百自由，點火自焚震驚各界；宜縣代理縣長吳澤成說，宜蘭早在二○一三年率先訂定四月七日是宜縣言論自由日，藉此紀念鄭南榕精神，每年都會舉辦活動，今年紀念活動將在四月三日在羅東文化工場舉行，透過活動維繫言論自由的價值。
活動總策劃鄭文堂導演說，這次用「我主張」作為活動標題，特地以羅馬拼音拼出台語發音，希望這樣的標誌可以延續使用，今年主題是「存在和自由」，鄭南榕為自己腦袋被控制的東西起而反抗，到了現在對於思想控制則有新意涵，有時被經濟壓力、市場所掌握，我們都要重新思考。
葉菊蘭昨天到宜蘭為活動站台，她說，鄭南榕選擇用生命、身體當作武器對抗，要保障百分百的言論自由，當時社會扭曲醜化，二十八年來，年輕人帶著台灣人的意識覺醒，行政院把四月七日訂為言論自由日成了國定紀念日，以家屬立場來說，終於還給鄭南榕公道，給他一個歷史定位。
宜蘭紀念活動在四月三日舉辦，當天有董事長樂團、拾音、非人物種、隨性、厭世少年與拍謝燒年等團體演出，山宛然客家布袋戲團也會帶來最新創作表演；還有建築師黃聲遠、縣議員薛呈懿、導演林正盛等六名與談人舉辦講座，共同探討言論自由與青年返鄉議題；其中山宛然客家布袋戲團更將鄭南榕的生平故事改編成「南木大俠」，彰顯鄭南榕精神。
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標題：〈北部〉國定言論自由日 宜蘭高喊「我主張」
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