| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉國定言論自由日 宜蘭高喊「我主張」

2017-03-31

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕行政院去年核定四月七日是國定言論自由日，今年是台灣人民首次過紀念日，宜蘭縣政府將在四月三日於羅東文化工場，舉辦「我主張」言論自由日活動。鄭南榕遺孀葉菊蘭說，終於還給鄭南榕公道，給他一個歷史定位，感謝台灣人民，感謝年輕世代的覺醒。

一九八九年四月七日，宜蘭人鄭南榕為主張言論百分之百自由，點火自焚震驚各界；宜縣代理縣長吳澤成說，宜蘭早在二○一三年率先訂定四月七日是宜縣言論自由日，藉此紀念鄭南榕精神，每年都會舉辦活動，今年紀念活動將在四月三日在羅東文化工場舉行，透過活動維繫言論自由的價值。

活動總策劃鄭文堂導演說，這次用「我主張」作為活動標題，特地以羅馬拼音拼出台語發音，希望這樣的標誌可以延續使用，今年主題是「存在和自由」，鄭南榕為自己腦袋被控制的東西起而反抗，到了現在對於思想控制則有新意涵，有時被經濟壓力、市場所掌握，我們都要重新思考。

葉菊蘭昨天到宜蘭為活動站台，她說，鄭南榕選擇用生命、身體當作武器對抗，要保障百分百的言論自由，當時社會扭曲醜化，二十八年來，年輕人帶著台灣人的意識覺醒，行政院把四月七日訂為言論自由日成了國定紀念日，以家屬立場來說，終於還給鄭南榕公道，給他一個歷史定位。

宜蘭紀念活動在四月三日舉辦，當天有董事長樂團、拾音、非人物種、隨性、厭世少年與拍謝燒年等團體演出，山宛然客家布袋戲團也會帶來最新創作表演；還有建築師黃聲遠、縣議員薛呈懿、導演林正盛等六名與談人舉辦講座，共同探討言論自由與青年返鄉議題；其中山宛然客家布袋戲團更將鄭南榕的生平故事改編成「南木大俠」，彰顯鄭南榕精神。

廣告
  • 宜蘭縣政府於四月三日將在羅東文化工場舉辦「我主張」言論自由日活動。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣政府於四月三日將在羅東文化工場舉辦「我主張」言論自由日活動。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
直接進出國1 銅鑼交流道東延段10月完工

中山高銅鑼交流道東延段新闢道路工程，苗栗縣長徐耀昌昨天前往視察，目前工程進度六十五點五一％，進度超前，徐耀昌希望能如期在今年十月完工，完工後，串連銅鑼及中興工業區與銅鑼工業區交通，促進地方產業升級，帶…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：〈北部〉國定言論自由日 宜蘭高喊「我主張」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.