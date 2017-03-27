〈北部〉家扶認養相見歡 83歲嬤一做15年
2017-03-27
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮家扶中心舉辦「鳥羽花鑲」相見歡運動大會，邀請近二百名認養人及認養童回娘家，其中高齡八十三歲的曾桂香，擔任認養人長達十五年，昨也出席為認養童加油打氣。
曾桂香說，過去認養的孩子均陸續長大，今年與新認養童尚未見面，一定會來見他們一次，用實際行動，給予孩子最親近的溫暖關懷，並期許認養童都能平安長大，反轉手心投入助人行列。
花蓮家扶主任陳清輝表示，今年共有三名高齡八十多歲的認養人，不畏長途車程，自外縣市專程抵花參加活動，其中認養資歷長達十五年的曾桂香，兒子、女兒也皆為認養人，一家人特地齊聚，一起傳承這份無私的愛。
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