| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《跨頭前溪高架路案》銜接縣政二路 住戶反彈

2017-03-25

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣、市政府規劃新闢新竹市往來竹北市跨頭前溪高架道路，盼紓解交通壅塞，但竹北市縣政二路一帶住戶批評，銜接路段若選在縣政二路是捨近求遠、浪費公帤並將影響當地景觀、房價，帶來噪音、廢氣、塞車等問題，揚言抗議。

對此，縣府表示，會將民眾意見轉達新竹市委外規劃公司，進一步整體分析。

竹北市斗崙里長鄭建村表示，縣政二路與周邊的台科路、台科一路、台科二街等大樓林立，約有二千多戶，擔心斥資在河岸景觀社區購屋定居，原是希望享有好的生活品質，將來恐因跨頭前溪高架道路全毀了，不但房價將大跌，更免不了交通壅塞與汽、機車噪音、廢氣等污染。

鄭建村說，他在規劃公司的說明會已表達住戶意見，但日前期中報告卻決議將興隆路台科大段的銜接路段，改為縣政二路納入討論；住戶們質疑此舉是捨直（近）取彎（遠），浪費公帤，徒增民怨，將在卅日縣長親民時間陳情並醞釀組織自救會抗議。

縣府工務處土木科表示，此案在一○四年新竹市政府辦理可行性評估時，曾召開兩次說明會。針對竹北市銜接路段，規劃公司第一次提出三個方案，即縣政二路、縣政九路及興隆路台科大竹北校區預定地（現改為新竹縣健康產業園區和外僑學校之間）。

其中縣政二路為原始都市計畫預留的銜接路段，因此規劃四十米寬。但由於民眾有異議，第二次選在周邊無住戶的興隆路台科大段。

不過，高架道路下地後，會在興隆路分流，形成Ｔ字路口，加上該地後來轉為健康產業園區，得標的中國醫藥大學將附設醫院，大門並設在興隆路上，環境背景改變了，交通狀況更複雜，因此縣府交通旅遊處建議重新評估，把縣政二路納入討論。

住戶建議：高架上分流銜接點

當地住戶認為興隆路是銜接興隆大橋到竹科的要道，將來還有中醫大和外僑學校進駐，尖峰時段勢必車多壅塞；縣政二路則是通往中山高竹北交流道的幹道，都不適合作為銜接路段，建議規劃在高架道路上即左右分流到理想銜接點，以免日後興隆路交通大打結。

廣告
  • 跨頭前溪高架道路若選在縣政二路銜接，當地住戶揚言抗議。 （記者廖雪茹攝）

    跨頭前溪高架道路若選在縣政二路銜接，當地住戶揚言抗議。 （記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
公廁提供衛生紙 地方公所為難

推廣階段不處罰 也可設販售機環保署啟動「衛生紙丟馬桶」政策，未配合者可能被告發罰鍰，苗縣長徐耀昌於縣務會議中，也請環保局研議相關因應措施，不過，規範項目中包括「提供衛生紙」，不少鄉鎮市都面顯難色，除了…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：〈北部〉《跨頭前溪高架路案》銜接縣政二路 住戶反彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.