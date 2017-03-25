〈北部〉《跨頭前溪高架路案》銜接縣政二路 住戶反彈
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣、市政府規劃新闢新竹市往來竹北市跨頭前溪高架道路，盼紓解交通壅塞，但竹北市縣政二路一帶住戶批評，銜接路段若選在縣政二路是捨近求遠、浪費公帤並將影響當地景觀、房價，帶來噪音、廢氣、塞車等問題，揚言抗議。
對此，縣府表示，會將民眾意見轉達新竹市委外規劃公司，進一步整體分析。
竹北市斗崙里長鄭建村表示，縣政二路與周邊的台科路、台科一路、台科二街等大樓林立，約有二千多戶，擔心斥資在河岸景觀社區購屋定居，原是希望享有好的生活品質，將來恐因跨頭前溪高架道路全毀了，不但房價將大跌，更免不了交通壅塞與汽、機車噪音、廢氣等污染。
鄭建村說，他在規劃公司的說明會已表達住戶意見，但日前期中報告卻決議將興隆路台科大段的銜接路段，改為縣政二路納入討論；住戶們質疑此舉是捨直（近）取彎（遠），浪費公帤，徒增民怨，將在卅日縣長親民時間陳情並醞釀組織自救會抗議。
縣府工務處土木科表示，此案在一○四年新竹市政府辦理可行性評估時，曾召開兩次說明會。針對竹北市銜接路段，規劃公司第一次提出三個方案，即縣政二路、縣政九路及興隆路台科大竹北校區預定地（現改為新竹縣健康產業園區和外僑學校之間）。
其中縣政二路為原始都市計畫預留的銜接路段，因此規劃四十米寬。但由於民眾有異議，第二次選在周邊無住戶的興隆路台科大段。
不過，高架道路下地後，會在興隆路分流，形成Ｔ字路口，加上該地後來轉為健康產業園區，得標的中國醫藥大學將附設醫院，大門並設在興隆路上，環境背景改變了，交通狀況更複雜，因此縣府交通旅遊處建議重新評估，把縣政二路納入討論。
住戶建議：高架上分流銜接點
當地住戶認為興隆路是銜接興隆大橋到竹科的要道，將來還有中醫大和外僑學校進駐，尖峰時段勢必車多壅塞；縣政二路則是通往中山高竹北交流道的幹道，都不適合作為銜接路段，建議規劃在高架道路上即左右分流到理想銜接點，以免日後興隆路交通大打結。
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標題：〈北部〉《跨頭前溪高架路案》銜接縣政二路 住戶反彈
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