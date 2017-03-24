〈北部〉宜縣11案爭列前瞻 僅通過北宜直鐵環評

2017-03-24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向行政院爭取十一案重大建設，包含北宜直鐵、鐵路高架、陽大醫院二期經費等，共達一千兩百八十八億元經費，希望列入行政院前瞻基礎建設特別預算；但據了解，只通過北宜直鐵環境評析經費一千二百萬元。議長陳文昌表示遺憾，但不能放棄還是要繼續爭取；縣府表示，中央承諾會在其他相關特別預算或年度預算。

經費達1288億 只給1200萬規劃費

宜蘭縣政府為共提報十一案地方重點建設計劃，包括交通改善建設、文化、觀光、公安醫療、環保與運動等面向；除北宜直鐵，第二大宗的是「健全宜蘭道路路網經費」兩百七十九億元，希望建設東西向完整聯絡道，包含宜蘭A、宜蘭B聯絡道、二結聯絡道及西環山腳道路，也就是台二庚延伸線，形成「四縱六橫」整體道路路網，這預算未獲得通過。

另，宜蘭遲遲沒有醫學中心等級的醫療院所，又是全國唯一具有兩處長隧道的縣市，未來迫切需要重大救護醫療需求，國立陽明大學附設醫院積極奔走的二期計畫經費，這次縣府也列入提報前瞻計畫中，爭取二十九億元的特別預算，希望能將陽大醫院提升到醫學中心等級，承擔急重難症的醫療，遺憾的是這項經費也沒有獲得列入。

宜蘭縣政府表示，其他城鄉風貌建設，中央承諾會在其他相關特別預算或年度預算，支持宜蘭所提的完善交通系統及文化、觀光、環保、醫療、公安、運動等城鄉發展建設，縣府將繼續積極爭取，也盼中央能依承諾支持協助，納入相關計畫編列預算辦理。

議長陳文昌表示，北宜直鐵有列規劃費可看做行政院的一種支持，而對於宜蘭縣提出的其他重大建設，如果真的都沒有列入特別預算，他表示非常遺憾，但是不能放棄，一定還要繼續爭取。