〈北部〉宜縣11案爭列前瞻 僅通過北宜直鐵環評
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向行政院爭取十一案重大建設，包含北宜直鐵、鐵路高架、陽大醫院二期經費等，共達一千兩百八十八億元經費，希望列入行政院前瞻基礎建設特別預算；但據了解，只通過北宜直鐵環境評析經費一千二百萬元。議長陳文昌表示遺憾，但不能放棄還是要繼續爭取；縣府表示，中央承諾會在其他相關特別預算或年度預算。
經費達1288億 只給1200萬規劃費
宜蘭縣政府為共提報十一案地方重點建設計劃，包括交通改善建設、文化、觀光、公安醫療、環保與運動等面向；除北宜直鐵，第二大宗的是「健全宜蘭道路路網經費」兩百七十九億元，希望建設東西向完整聯絡道，包含宜蘭A、宜蘭B聯絡道、二結聯絡道及西環山腳道路，也就是台二庚延伸線，形成「四縱六橫」整體道路路網，這預算未獲得通過。
另，宜蘭遲遲沒有醫學中心等級的醫療院所，又是全國唯一具有兩處長隧道的縣市，未來迫切需要重大救護醫療需求，國立陽明大學附設醫院積極奔走的二期計畫經費，這次縣府也列入提報前瞻計畫中，爭取二十九億元的特別預算，希望能將陽大醫院提升到醫學中心等級，承擔急重難症的醫療，遺憾的是這項經費也沒有獲得列入。
宜蘭縣政府表示，其他城鄉風貌建設，中央承諾會在其他相關特別預算或年度預算，支持宜蘭所提的完善交通系統及文化、觀光、環保、醫療、公安、運動等城鄉發展建設，縣府將繼續積極爭取，也盼中央能依承諾支持協助，納入相關計畫編列預算辦理。
議長陳文昌表示，北宜直鐵有列規劃費可看做行政院的一種支持，而對於宜蘭縣提出的其他重大建設，如果真的都沒有列入特別預算，他表示非常遺憾，但是不能放棄，一定還要繼續爭取。
看更多！請加入自由時報粉絲團
苗栗縣長徐耀昌昨天上午視察西濱快速道路台六十一線白沙屯通霄路段工程，目前工程進度已達百分之七十五，維持既有進度，可望於明年二月份通車，建構台…
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 聽電影 乘著音符去冒險 辛辛那提大眾管弦樂團今訪台 演奏大銀幕經典樂章引人入勝
- 【天使圓舞曲】傳愛行動
- 春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石
- 《謠言終結站》水果切好 一週後營養才流失
- 《自由廣場》偏要惡整翁啟惠？
- 五迷卡位大安森林公園 五月天用這招阻黃牛
- 兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護
- 逛到你腿軟！日本關西機場免稅店要擴大
- 華爾街日報：印度即將開始生產iPhone
- 晶華酒店再摔名人 唐飛肩傷手術
- 角色比一比！ 《動物方城市》被控剽竊
- 低油價很傷 俄配合減產再延半年
- 顏值大噴發 攻佔巴塞爾 寶格麗活力派對 搶戴繽紛Serpenti新品
- 穩懋減資瘦身 去年EPS6.04元
- 羅力腹肌拉傷 富邦明首戰黃亦志先發
- 馬月存48萬案 北檢查無不法
- 西敏橋下拍照 轉身赫見血人
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 中美晶去年每股稅後虧損2.77元
- 三星蔥油餅鄉餅商標 開放在地業者申請
- 孟加拉央行大樓離奇失火 火勢已控制
- 【天涯小手札】恆河啟示錄
- 就任悍將副領隊 陳金鋒未忘教打擊
- 去年北台代銷接案冠軍 海悅蟬聯10年榜首
- 利率不變 匯率可望擺脫美黑名單
- 放寬農藥殘留標準 恐打擊茶葉輸出
- 神童操盤4年 健行奪UBA霸權
- 前瞻基建成敗 學者：須有效帶動民間投資
- 春季珠寶新賞3 ：Chanel山茶花與蕾絲
- 達欣》布拉闖內線 周儀翔要「腳」出命中率
- 《自由廣場》司法勿成生技產業殺手
- 中國納入MSCI機率逾5成
- 喝到陳舊味道 可能是外來茶
- 誰接棒小久保? 日本4月開議
- 葉酸葡萄糖胺補充品 食藥署要納管
- 眼睛卡卡嗎？ 恐「絲狀角膜炎」上門
- 這隻警犬好神！牠一見壞人就生氣
- 美使領館奉令 對特定族群嚴審簽證申請
標題：〈北部〉宜縣11案爭列前瞻 僅通過北宜直鐵環評
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email