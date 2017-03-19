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〈北部〉未取得建照 亞太美國外僑學校開挖挨轟

2017-03-19

竹縣府開罰 勒令停工補辦手續

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府頻頻接獲民眾檢舉，位在台科段兩百之二地號的亞太美國外僑學校，未取得建築執照等相關許可，竟有大型機械進場施工，民代砲轟簡直「無法無天了！」；縣府則表示，已依建築法規定，要求校方勿再擅自施作，並將在其申請建照時一併開罰，勒令停工補辦手續，必要時還可強制拆除其建築物。

記者電詢亞太美國學校，但至截稿時間，校方尚未回覆。

縣長信箱和縣府相關局處接獲「反黑箱、護水源、設公校」自救會陳情，質疑外僑學校尚未取得建照及報請開工許可，卻有挖土機、工程車等機具進入預定地大興土木，整地並開挖地下室，連假日也在施工，妨礙周邊住戶安寧。縣議員邱靖雅質疑業主著急動工的目的？縣議員周江杰和民進黨新竹縣黨部更砲轟，「有大人撐腰，無法無天了！」

縣府地政處處長鄭福生表示，原台科大竹北校區預定地中，有三公頃規劃引進外僑學校，經招商程序由亞太美國學校得標，該校已在二月二十二日與縣府完成簽約，依約三年內應籌設立案完成，並於在本月初核准土地整體開發及分期分區計畫，以及設定地上權的移轉，目前正在進行都市計畫及分期規劃圖審查。

鄭福生說，接獲民眾陳情後，該處除函請亞太美國學校停工，也轉報相關局處依規處分；其中，工務處養護科針對該校未經許可，擅自挖掘興隆路人行道埋設管線，已依規開處三萬元罰鍰，並要求補繳路修費及許可費。

國際產業發展處副處長陳偉志表示，新辦事業的土地整體開發計畫若已核准，並無違反都市計畫法的土地使用分區，但仍應補足建照等相關程序。

工務處建管科科長江良淵說，經現勘，確認亞太美國學校有挖土行為，針對尚未申請建照即先行動工、擅自建造者，依建築法第廿五條、八十六條規定，依建築物造價千分之廿五，將在申請建照時，視工程進度併罰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除其建築物。

對此，使管科科長涂添惇說，十七日已會同竹北市公所現勘，確認基地內的工務所和洗車台是違章建築，將由公所查報後，限三十日內補照或自行拆除，否則將列管排入拆除；若仍置之不理，將全案移送法院強制執行。

縣府表示，台科大竹北校區預定地原有廿公頃，後縮減開發面積至七公頃，十公頃已申請變更為健康產業園區，並由中國醫藥大學得標，規劃附設醫院；另外三公頃設定地上權，由亞太美國學校得標籌建外僑學校。

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  • 新竹縣政府頻頻接獲民眾檢舉，位在台科段200-2地號的亞太美國外僑學校，未經許可擅自施工，民代砲轟簡直「無法無天了！」；縣府則表示，已函文要求停工補照。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府頻頻接獲民眾檢舉，位在台科段200-2地號的亞太美國外僑學校，未經許可擅自施工，民代砲轟簡直「無法無天了！」；縣府則表示，已函文要求停工補照。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣政府頻頻接獲民眾檢舉，位在台科段200-2地號的亞太美國外僑學校，未經許可擅自施工，民代砲轟簡直「無法無天了！」；縣府則表示，已函文要求停工補照。 （「反黑箱、護水源、設公校」自救會提供）

    新竹縣政府頻頻接獲民眾檢舉，位在台科段200-2地號的亞太美國外僑學校，未經許可擅自施工，民代砲轟簡直「無法無天了！」；縣府則表示，已函文要求停工補照。 （「反黑箱、護水源、設公校」自救會提供）

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