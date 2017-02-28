〈台北都會〉抄連勝文政見？》停車位共享 柯P：政策與時俱進

2017-02-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府日前公布「停車位共享」政策，第一階段以商辦大樓為主，若成功便擴大到住宅大樓，卻被發現與二○一四年市長競選對手連勝文提出來的政策如出一轍，質疑是抄襲。柯文哲昨天說，政策本來就與時俱進，市府構想來自之前讀到的荷蘭資料。政策推動需要相當程度準備，包括住宅拿出停車位就涉及營業稅，怎麼解決，還需要全盤思考。

柯文哲也說，當年App沒有那麼進步，共享車位需要很好的雲端管理系統，要落實比較困難，日前跟宏碁集團創辦人施振榮討論後，覺得現階段技術上比較可行。

連勝文廿七日則於臉書寫道，自己當年推動共享停車位被貼上各種標籤，甚至被批評得體無完膚，「現在看到那些方案被提出來當成解決市政課題的方案，我想這也是好事。」