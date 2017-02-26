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〈中部〉《選國民黨主席開支票》2018沒贏兩都 郝願負政治責任

2017-02-26

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席參選人郝龍斌昨在胡志強陪同下，至光大國宅發表政見，他強調擔任黨主席的目標是「二○一八勝選、二○二○重返執政」，二○一八要拿下兩都，二○二○誰能贏，就支持誰。

郝龍斌說，二○一八是國民黨存亡絕續關鍵的一年，如果能在地方選舉勝利，國民黨就穩住了，如果選舉失利，國民黨要再起來就很難，他公開承諾，如果當選黨主席，二○一八選舉沒有拿下兩都，就負起政治責任；更重要的是二○二○重返執政，哪一位認同國民黨、哪一位能幫國民黨打贏總統大選，就支持這個人，現在不要有既定立場，「如果郭台銘能贏，就讓郭台銘去選」。他也說，做為黨主席，腦袋裡永遠要想著如何帶領黨贏得大選，黨主席參選人在選舉時，應該講出目標、做法、政見，但到現在為止，所有黨主席參選人當中，只有他在講這些。

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