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〈中部〉巷弄花燈亮起 北港藝師喜見傳承

2017-02-26

〔記者陳燦坤／北港報導〕台灣燈會北港燈區的巷弄燈區由一處荒蕪空地，成了一處亮點，全靠資深藝師吳小菊親自操刀，製作的媽祖等可愛版花燈廣受民眾好評。吳小菊說，她經歷過北港燈會興衰，正擔心這項藝術文化與人才恐逐漸凋零，今年卻在台灣燈會看到許多新生代投入，看見傳承的希望。

走進北港燈區巷弄燈區一處角落，首先映入眼簾的是兩尊陣頭小神童，活脫像是在廟會左蹦右跳的模樣，後方擺著媽祖及千里眼、順風耳，頂端則密佈小燈籠，許多民眾到此地來，感受到一股在地歡樂氣氛，這一切全出自北港資深藝師吳小菊的一雙巧手。

現年六十四歲的吳小菊，從事花燈製作超過四十年，她還記得，過去的花燈頂多一公尺高，後來各藝師互別苗頭，卯足勁發揮創意，花燈愈做愈大，也愈來愈新奇，過去民眾曾有委託藝師製作燈籠到廟裡還願的習俗，最高紀錄一年製作超過四百個花燈。

吳小菊認為，北港花燈的珍貴性在於當地藝師原創居多，不是靠外地藝師作品充場面，這些技術傳承多時，已成了北港最具代表性的文化之一，還不斷推陳出新，這次台灣燈會能獲邀展出作品，她感到相當榮幸，花了一個月製作這套作品，同時以回收的保特瓶著色裝飾。

她曾看過北港燈會人山人海的盛況，當時她在燈會前一個月，幾乎是不分晝夜綁骨架、黏燈布，近年來逐漸感受到燈會的沒落，許多花燈藝師考量現實環境，只好選擇退休或轉行，直到今年的台灣燈會，北港在地新一代藝師又活躍在這個舞台上，技術也更成熟，未來燃起希望。

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  • 北港資深藝師吳小菊，將巷弄燈區荒蕪的空地變成花燈亮點。（記者陳燦坤攝）

    北港資深藝師吳小菊，將巷弄燈區荒蕪的空地變成花燈亮點。（記者陳燦坤攝）

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