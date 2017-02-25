〈台北都會〉台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
關務署不排除新設八里分關
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港近年朝郵輪觀光產業發展，櫃量持續被台北港吸收，此消彼長下，去年台北港的貨櫃裝卸量首度超越基隆港，財政部關務署基隆關表示，因應業務逐步調整，未來不排除裁撤六堵分關，新設八里分關。
根據台灣港務公司統計，台北港腹地較基隆港大上五倍，九十八年啟用貨櫃碼頭以來，貨櫃裝卸量連年成長，一○一年突破一百萬TEU，去年達一百四十七萬TEU，基隆港九十七年還有二百萬櫃量，去年僅剩一百三十八萬TEU，首次被台北港超過。
基隆關表示，近年台北港業務量持續攀升，去年進出口報單量各約三萬五千多張，一○二年至一○五年出口報單年平均成長率約四十％以上，進口報單年平均成長率亦有約二十％以上，稅收年成長率更達十五％。
因應台北港業務量成長快速，基隆關廿二日下午邀請相關業者座談，與會的長榮、萬海等航商，以及長春、台陽等貨櫃場業者，都對成立八里分關樂觀其成，但業者也直言，台北港交通、生活等機能仍相當不便，海關人力也未適度調整，商檢、動植物檢疫流程過長，另外，各分關的通關標準也不一致，令業者難以適應。
中華民國報關商業同業公會全國聯合會理事長魏慶利也表示，台北港潛力很大，但目前海關人力仍不足，加上今年將新增CFS散裝等業務，若等到實際業務量出現後才來應對，緩不濟急。
基隆關副關務長陳金標表示，為改善台北港整體港埠群聚效應，去年已著手建置一萬坪多功能、多用途倉儲空間，今年第一季前可完工，並規劃貨車、貨物預約進站平台、專用閘口及一站式服務櫃檯，加速領貨效率及減少進出倉等候時間，隨著業務量增長，機動調整人力配置，健全產業競爭力。
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