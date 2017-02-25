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〈中部〉台灣燈會6座戲偶燈 分三地典藏

2017-02-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會最具人氣的偶戲春秋兩大四中戲偶燈，在燈會結束後將分三地典藏，大型的「素還真」與「羅喉」將典藏在霹靂公司；四座中燈則分別放置在虎尾布袋戲館及文化處入口，繼續為雲林縣宣傳布袋戲文化。

雲林縣文化處長林孟儀表示，兩座高八米的戲偶燈「素還真」與「羅喉」，原本雲嘉南濱海風景管理處有意典藏，但因戲偶重組經費龐大，且如放在沿海空曠區恐難妥善維護管理，後來改由霹靂公司典藏，未來還需花五十萬元設基座及重新配重，相信在霹靂的管理下，兩座戲偶燈可原汁原味重現在台灣燈會時的光采。

剩下的四座中型戲偶燈文化處捨不得給人，林孟儀表示，雖然各界爭相希望典藏，但文化處決定自己收藏，原本四座都要放在文化處，但因虎尾有布袋戲館，所以撥兩座到虎尾。

放置在文化處前的「牛轉乾坤」燈已重組完成，預計下週完成配電後即可在夜間重新點燈，但因體積龐大、保存不易，預計只能展示半年到一年。

縣長李進勇昨天前往台電雲林區處拜訪處長沈釗立，表達對台電雲林區處團隊在燈會期間所提供技術協助，讓燈會可以璀璨耀眼，強調「如果沒有電，展燈造型再怎麼漂亮也是沒看頭。」

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  • 偶戲春秋兩座中型人偶燈已放置在布袋戲館前。（記者詹士弘攝）

    偶戲春秋兩座中型人偶燈已放置在布袋戲館前。（記者詹士弘攝）

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