| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉台中又停水了 幹管漏水影響約四萬戶

2017-02-24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕又停水了！自來水公司北屯區軍功路與太原路的一千五百mm幹管漏水，包括東區、南區、太平區、大里區，以及北屯、霧峰、大肚及烏日部分地區，昨天下午五時至廿四日晚上十一時停水，高地地區、管末地區再延後八至十二小時供水。此次停水二萬戶，減壓供水二萬戶。

水公司第四區處表示，停水區域包括：東區、南區、太平區、大里區全區；北屯區水景里、廍子里、三和里、北興里、和平里、軍功里；霧峰區吉峰路、錦洲路、吉峰東路、吉峰西路、民生路、自強路、中正路；大肚區中和里、王田里平地地區、營埔里；烏日區中山路一段、前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里。

水公司表示，停水期間請關閉抽水機電源並配合節約用水，臨時供水站可上網查詢，自來水公司免費客服專線：1910。

廣告
  • 水公司位在中市北屯區水管漏水，造成部分地區停水，預計今晚十一時復水。（市府提供）

    水公司位在中市北屯區水管漏水，造成部分地區停水，預計今晚十一時復水。（市府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧

現任派拋震撼彈 20人具名聲明爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈中部〉台中又停水了 幹管漏水影響約四萬戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.