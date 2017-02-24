〈中部〉台中又停水了 幹管漏水影響約四萬戶

2017-02-24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕又停水了！自來水公司北屯區軍功路與太原路的一千五百mm幹管漏水，包括東區、南區、太平區、大里區，以及北屯、霧峰、大肚及烏日部分地區，昨天下午五時至廿四日晚上十一時停水，高地地區、管末地區再延後八至十二小時供水。此次停水二萬戶，減壓供水二萬戶。

水公司第四區處表示，停水區域包括：東區、南區、太平區、大里區全區；北屯區水景里、廍子里、三和里、北興里、和平里、軍功里；霧峰區吉峰路、錦洲路、吉峰東路、吉峰西路、民生路、自強路、中正路；大肚區中和里、王田里平地地區、營埔里；烏日區中山路一段、前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里。

水公司表示，停水期間請關閉抽水機電源並配合節約用水，臨時供水站可上網查詢，自來水公司免費客服專線：1910。