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〈中部〉失聰婦裝電子耳 大林慈醫伸援

2017-02-23

〔記者蔡宗勳／大林報導〕經濟弱勢的五十六歲陳姓婦人雙耳先後失聰，無力負擔近百萬元裝人工電子耳費用，兒子陪著她四處奔波求醫，所幸嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉科主任何旭爵及時伸出援手，協助申請醫院專案補助，日前順利幫陳婦裝上人工電子耳。陳婦說，很開心能再聽見家人的聲音，得以重溫親情。

陳婦說，十五歲時，因高燒導致左耳失聰，當年因擔心父母為了籌措醫療費煩惱，默默隱忍病情；不料，右耳也出現漸進性聽損，四個月前到醫院檢查評估，確定為重度聽覺機能障礙，而且雙耳全聾程度已經無法靠助聽器。

陳婦的大兒子不忍母親全聾，陪著四處求醫，最後帶母親到大林慈濟求診，經何旭爵評估後，建議植入人工電子耳，但因器材費用高達近百萬元，陳婦根本無力負擔。

何旭爵得知陳婦處境後，協同申請醫院專案補助，日前順利植入人工電子耳，手術相當成功；目前陳婦已能聽見聲音，後續還需進行語言復健，慢慢找回失去的有聲世界。

何旭爵強調，成年人若全聾超過五年，即使裝了人工電子耳，也因聽力逐漸被其他感官知覺取代，辨識度會變得比較差，發現聽力出問題時，應趕緊找專科醫師檢查，把握治療黃金時段。

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