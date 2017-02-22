〈南部〉魯凱族高中生 獲台灣國際科展一等獎

2017-02-22

〔記者王俊忠／台南報導〕有魯凱族血統的德光中學高二生巴洛克，以族人主食小米為主題，與王定澤、楊茜雯兩位同學進行近三年的實驗研究，發現小米比稻米能耐鹽害的機密因子，奪得今年台灣國際科展一等獎，將於八月代表台灣到南美洲巴西參展。

巴洛克與兩同學研究

巴洛克與高二同學王定澤、就讀台南女中的楊茜雯，都是德光國中部的同學，升高中時，茜雯轉讀南女，洛克與定澤直升德光高中部，茜雯雖與兩位同學不同校，但從國中起三人合作實驗科展的心不變。巴洛克與兩位同學選擇魯凱族人主食做研究，在老師江芝韻、鄭楷騰指導下，這項小米實驗研究近三年，一路從市賽、全國賽得到特優，獲保送參加今年台灣國際科展，開花結果。

發現小米耐鹽性較高

巴洛克與王定澤表示，他們實驗比較小米與一般稻米的耐鹽性，發現小米的花青素、胺基酸與具抗氧化力的維他命Ｃ都有助於小米抗鹽害，讓小米適合在高鹽分環境下生存，比稻米有較好的耐鹽性；但稻米根部則有較好的透氣組織，能增加含氧量，比小米適合在淹水環境下生長。