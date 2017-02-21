〈北部〉3年142件車禍 竹東公道五路加強測速
2017-02-21
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮的公道五路，因為連接中山高速公路和台六十八線東西向快速公路，往來車速相當快，最近三年共發生一百四十二件車禍，新竹縣政府警察局表示，為保障用路人安全，沿線路段將加強測速照相取締。
警方在公道五路架設器材執行測速照相勤務時，經常被用路人拍照PO上網路後批評為「搶錢！」、「缺業績！」，為此警方表示，又寬又直的竹東鎮公道五路行車速限為每小時五十公里，是縣府交通旅遊處依據道路性質及行車狀況，召集相關單位及參考地方民眾意見而訂定，員警執行測速照相取締的唯一目的是為保障所有用路人的安全。
超速嚴重 且有增加趨勢
警方說，銜接中山高速公路和台六十八線快速公路的公道五路，近三年來共發生一百四十件受傷車禍、二件死亡車禍，成了易肇事路段，而且事故發生率還有增加趨勢。
警方分析這些車禍的肇事原因，以車輛超速行駛或危險駕駛居多，可說印證「十次車禍九次快」這句話，因此才會加強測速照像取締這類違規行為。
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