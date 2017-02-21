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〈中部〉主燈鳳凰來儀 雲林縣府留下典藏

2017-02-21

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕2017台灣燈會落幕，除部分燈組移往北港燈區續展外，雲林縣政府昨表示主燈「鳳凰來儀」將由縣府留下典藏，紀念雲林首辦燈會，提升觀光能量。

縣府文化處長林孟儀指出，燈區撤展需時三天，完成地上物拆除後再交還地主或各事業管理單位；燈組方面，主燈「有鳳來儀」及副燈「牛轉乾坤」、百鳥迎福門燈區由文化處典藏；新住民燈區由社會處典藏，另一副燈「魚躍龍門」由北港鎮公所典藏；其餘則由各機關團體學校分別典藏。

林孟儀表示，連燈座高廿三公尺的鳳凰來儀主燈設計概念融入許多雲林元素，又是首度舉辦燈會主燈，具有典藏價值，縣府將尋覓合適地點收藏。

北港鎮長張勝智表示，北港燈區位於水道頭文化園區的「魚躍龍門」、巷弄燈區及觀光大橋「百鳥朝鳳」等三燈區續展至四月廿三日，同時將部分原在虎尾宗教燈區部分燈組移到北港，讓民眾觀賞獨具特色的北港花燈。

縣政府水利處長許宏博指出，農博生態公園十八公頃展區現正進行復原，至於其他商借的私人土地及高鐵、台鐵、台大等行政專區，會再與各事業管理單位協商後再善後。

環保局則指出，九天燈會總計產生約四十噸垃圾，其中資源垃圾約廿噸，比去年桃園燈會垃圾量減少五成七，燈會期間一千五百多人次環保志工，也是燈會無名英雄之一。

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  • 台灣燈會撤展，虎尾國中師生搬回參展的花燈。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會撤展，虎尾國中師生搬回參展的花燈。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會主燈「鳳凰來儀」由雲林縣政府文化處典藏。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會主燈「鳳凰來儀」由雲林縣政府文化處典藏。（記者廖淑玲攝）

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