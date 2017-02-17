〈南部〉聯結車闖汕尾橋 卡4小時
2017-02-17
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一輛四十三噸大型聯結車昨進入林園石化廠前，疑因司機不熟路況，進入汕尾地區迴轉時，擦撞民宅後卡在汕尾橋動彈不得，時間長達四小時，還得動用吊車才能脫困。中汕里長李進宗指出，汕尾橋鋼筋裸露，雖限重三．五噸，仍可見大型車出入，希望整治汕尾大排時能一併重建。
陳姓司機昨上午近十一時駕駛聯結車空車，進入林園石化工業區載貨，因有其他車輛正在裝卸，他想先把車輛轉向以方便回程，路人指點他進入汕尾地區迴轉，沒想到竟是場夢魘。
陳姓司機第一次出車到林園工業區，對路況不熟，汕尾地區路寬僅約十公尺、相當狹窄，他行經汕尾橋時，就因車體太大，花了十餘分鐘才通過寬約八米、長約廿米的汕尾橋；回來時，可能因路況、角度不同，不慎擦撞民宅遮雨棚後，整輛車卡在橋上。
林園警分局獲報協助處理善後，但巨大車身卡在橋上，造成交通打結，要通往西汕、東汕都得繞道，下午三時才由吊車協助脫困。
汕尾橋老舊 里長籲重建
李進宗說，汕尾橋於四十一年興建，橋墩、橋面可見生鏽鋼筋裸露，高市養工處雖限重三．五噸，但遊覽車、工程車視若無睹。他說，擔憂汕尾橋有崩塌之虞，既然高市水利局將整治汕尾大排，乾脆趁此機會重建新橋。
高市養工處主秘李政穎表示，一般橋樑安全設計為五十年，可能因使用不當或撞擊等因素危及壽命，汕尾橋曾遭撞擊毀損，已訂於三、四月間進行橋墩補強工程，但目前沒有重建計畫。
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