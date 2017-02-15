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〈北部〉5億元大規模拆建 新竹棒球場將升級

2017-02-15

逾40年來首度大規模翻新

〔記者洪美秀／竹市報導〕好消息！使用超過四十年的新竹棒球場將全面大升級！新竹市長林智堅宣佈，已獲教育部近一千萬元規劃設計費，將進行棒球場的大規模拆除、重建，總經費五億元，包括內野場地及觀眾席全面翻新、整建，球場內部設施及球員休息室等，預計今年動工，明年下半年啟用。

新竹地區中華職棒的球迷今年雖無緣在新竹棒球場觀看到精采賽事，但新竹棒球場將進行大規模拆除、重建，總經費是歷年來最多，工程規模也是歷年來最大幅度，完工後絕對會讓市民、球迷和球員都耳目一新。

新竹市長林智堅日前北上爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」專案全額補助，要進行新竹棒球場的大幅度拆除、重建，包括拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並進行外野觀眾席整修與停車塔修繕，且會規劃設置球員休息室、復健室、牛棚練習區等，未來將提供職業級比賽環境。

此外，也會設置餐飲與紀念品販賣實體店面、改善球場廁所等。同時配合賽事轉播相關機電設備、廣播系統以及外野大螢幕等都會規劃建置，要給球員與球迷朋友更優質的球場環境。

今年將不會安排職棒賽事

市府教育處體健科表示，市府已提出可行性評估及綜合規劃報告送到教育部體育署，因應整修工程規劃，球場中長期借用單位將協調安置，今年將不會安排職棒賽事，但請球迷期待嶄新的新竹市棒球場。

林智堅說，一九七六年建成的新竹市棒球場，觀眾席位有一萬席，二○一五年曾創下平均觀眾人數七千一百四十三人的紀錄，在平日賽事中佔所有球場的第二名，足見新竹地區廣大的棒球人口。此次棒球場拆除重建大翻新，期許完工後再度乘載球迷回憶，讓棒球魂再度在竹市沸騰。

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  • 使用超過40年的新竹棒球場，將投入5億元進行大規模拆除、重建。（記者洪美秀攝）

    使用超過40年的新竹棒球場，將投入5億元進行大規模拆除、重建。（記者洪美秀攝）

  • 市長林智堅（中）已爭取到行政院相關規劃經費。（記者洪美秀攝）

    市長林智堅（中）已爭取到行政院相關規劃經費。（記者洪美秀攝）

  • 翻新工程將包括拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕等，未來要帶給球迷和球員全新的觀賽環境。（記者洪美秀攝）

    翻新工程將包括拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕等，未來要帶給球迷和球員全新的觀賽環境。（記者洪美秀攝）

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