〈南部〉客庄尖炮城 屏縣邀今鬥鬧熱
2017-02-12
屏東縣立運動公園 今有競賽
〔記者羅欣貞／屏東報導〕客庄十二大節慶「六堆尖炮城」昨天元宵起登場，屏東縣萬巒、高樹、長治、內埔等四鄉的鄉親開心體驗，今天在屏東縣立運動公園還有雲霄尖炮城、極限尖炮城等競賽，民眾可利用假期一起鬧元宵。
客家先民來台時常受侵擾，因而設置瞭望台，發現遭攻擊，就立刻點燃煙火通知鄰庄，齊心守護家園，後來演變成尖炮城，成為客家重要文化遺產，只要點燃手中鞭炮，擲向高約八公尺炮桿上的炮籠，引燃炮籠中鞭炮就算成功。
每年元宵節尖炮城，是六堆年度盛事，今年除了延續萬巒鄉五溝水發源地元宵節百年傳統尖炮城外，也在內埔鄉、長治鄉、高樹鄉等鄉鎮尖炮城，讓這項習俗在客庄遍地開花。
昨天展開的鄉鎮尖炮城各有特色，其中長治鄉新潭頭玄天上帝廟的場次，還首度舉辦「福雞祈福吉祥年」閹雞比賽，最後由七十七歲鄉民鄧秀枝奪冠，她才養了八個月的閹雞，重量就超過十二斤，獲得五千元獎金，「沒有什麼祕訣啦，就是讓雞健康的在田裡奔跑！」。
屏東縣長潘孟安也到場和鄉親同樂，頒獎表揚閹雞比賽、盤花比賽得獎者，並與來賓一起挑戰尖炮城，他們點燃手中鞭炮，擲向高掛在炮城的炮籠，炮聲隆隆，笑聲叫聲不斷，十分熱鬧。
此外，萬巒鄉加匏朗馬卡道族在元宵節舉辦的夜祭，也從昨天下午起於加匏朗仙姑廟登場，村人捏飯糰象徵仙蛋供參加者食用，並牽手趒戲祈福，極具在地文化特色。
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