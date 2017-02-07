〈中部〉85歲師開講 教7旬學生人生課

2017-02-07

鹿港國小千歲同學會

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人生年過七十最重要的事？彰化縣鹿港國小第十六屆畢業生昨天歡聚一堂，高齡八十五歲的恩師黃振文，還特別為這群七十歲學生上一堂人生課，強調七十歲以後的人生，最重要的事，就是一個字，那就是「動」，不論勞動、運動都是好事，生命才會延續。

昨天這場同學會約有九十人參加，這群年約七十歲的同窗大多已經退休，年紀加總起來堪稱「千歲團」，去年由林四來號召，今年由施學堂當總召，大家相約明天再相聚。

林四來說，國小同學畢業後，曾在三十六年前也辦過同學會，直到去年才又辦同學會，當時他覺得將近七十歲，年紀大了，再不辦的話，可能就會來不及了。

黃振文老師昨天有備而來，還出題考學生，「當年畢業旅行去那裡」、「當年住宿地點」，馬上有學生舉手回答「獅頭山」、「海會禪寺」，通通答對。

黃振文還拿出當年畢業旅行的老照說，當年學生要走獅頭山步道，男老師在前頭帶隊，女老師押後，沒想到，前後隊伍相距一公里，天色已暗，前面隊伍早已抵達，後面還沒跟上，只好派出男老師折返找人，才發現莊美雪、陳秀卿兩位女老師「迷路了」；黃振文說，當時沒有路燈，沒有手電筒，真的是「火金姑」螢火蟲來帶路。

施學堂表示，鹿港國小第十六屆畢業生共有六班，大多數學生都是打著赤腳上學去，書本就用包巾包著綁在身上，都是很難忘的回憶，再次看到老同學相聚一堂，就是「人生七十」很大的幸福。