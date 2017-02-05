〈中部〉歌劇院開幕季 票房破8成6
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院去年為期三個月的開幕季票房統計出爐，推出卅餘檔節目，票房破八成六，票房總金額逾三千萬元，開出紅盤；其中票房及金額逾半來自台中人，顯示台中人藝文消費力「深具潛力」。
卅餘檔節目 售逾三千萬元
台中國家歌劇院開幕季節目從去年九月到十二月廿五日以「聖誕快樂—深情歌劇選粹」結束，推出卅餘檔、逾八十場次類型涵蓋音樂、舞蹈、歌劇、戲劇等類節目；歌劇院結算開幕季售票率達八成六八，票房總金額達三○二○萬元，售出三萬五五七○張票。
歌劇院除欣喜首仗交出好成績外，也舉統計數據破除藝文界流傳「台中市民不願花錢看演出」、「台中是藝文沙漠」等的刻板認知。
歌劇院從購票卡別進行分析，發現有六千五百張票券是採「台中市民卡」購票，購票總額約五百四十萬元；另台中市有多達一萬四千張票是採取團票形式購買，團票購票總額約為一千萬元。
在地人愛揪團 是主流觀眾
台中歌劇院強調，從售票數額及票房金額均各逾半數比例，證明歌劇院開幕季的主流觀眾都是在地人。
歌劇院也發現台中觀眾特殊消費型態「台中觀眾喜歡揪團看表演」，只要有好的節目，就會口耳相傳，發揮感染力，「大家一起來」，證明台中人的藝文消費能力深具潛力。
親子、古典音樂類 全完售
歌劇院也分析包括「親子類」及「古典音樂類」節目深受台中觀眾喜愛，親子類節目全面售罄，顯示台中的家長極樂意帶孩子看表演；至於開幕季的大型古典音樂類節目都開賣不到兩週就完售。
台中人購票行為還有另一特殊現象，開幕季的節目除古典音樂節目早早售完外，有半數的節目票券都是等到開演當週，甚至演出前三天才賣出，跟北部觀眾三個月前購票習慣的特色「差很大」。
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標題：〈中部〉歌劇院開幕季 票房破8成6
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