| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏東縣枋寮建興5岔路口 春節交管

2017-01-20

逢假日必塞 水底寮人怒

〔記者陳彥廷／枋寮報導〕屏東縣枋寮鄉水底寮建興五岔路口是台灣西部往返台東、恆春必經之路，警方為使車潮順暢，每年春節總會祭出交管，其中又以調撥車道為主要手段，眼見春節連假又到，水底寮人抱怨，等十分鐘卻只能通行卅秒，過年常等到快「翻臉」！

往返台東、恆春必經之路

該路口元旦出現兩小時近六千輛恐怖車潮，路口水洩不通，一度回堵數公里；警方除調撥外，還會採南北紅綠燈「長綠」，在地居民常常擠路口枯等。

元旦曾2小時湧6千輛車

「等十分鐘卻只能通卅秒」，枋寮地利社區發展協會理事長楊坤木說，為南北順暢只能犧牲居民，每次過年出門要花半小時才能回家，搞得烏煙瘴氣。

鄉長盧文信表示，近幾年南下遊客越來越多，只能待警方、縣府或公路局拿出好辦法，龐大車流經過枋寮只排廢氣，卻幾乎不停下消費提振地方經濟。

「綠燈最長三百秒！」屏東縣警局交通隊則澄清，現在只剩南州交流道前省道為三百秒，六百秒甚至九九九秒早成歷史，多數綠燈僅約兩至三分鐘，會請轄區警方與居民溝通，但現有路廊只能以此因應大量的觀光車潮。

採調撥車道及替代道分流

警方除「長綠」還有調撥車道及替代道路分流，今年更是首在收假日調撥南下車道給北上使用，沿途的安全島缺口全部封閉，更增加居民不便。

縣府工務處長楊慶哲指出，因應該路口壅塞，主要替代道路沿山公路已有計劃拓寬，預計投入三億工程費拓寬從九公尺到十五公尺，拓寬長度約八公里，預計明年底可完工，預估枋寮的車潮將能大幅分流。

廣告
  • 枋寮鄉水底寮建興五岔路口是往返台東、恆春半島間必經之路，警方為使車潮順暢，每年春節總會祭出交管，其中又以調撥車道為主要手段。（記者陳彥廷翻攝）

    枋寮鄉水底寮建興五岔路口是往返台東、恆春半島間必經之路，警方為使車潮順暢，每年春節總會祭出交管，其中又以調撥車道為主要手段。（記者陳彥廷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》就不怕台灣人生氣

中國領導人不覺得吃台灣人夠夠嗎？狂妄自大就在那一句「不讓台灣參加美國總統就職典禮」中，流露無遺。打從何時台灣成了他的跟班？喊東喊西之外，還極度對我國總統不尊重地說甚麼「考卷尚未作答」的話，彷彿可以指揮…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈南部〉屏東縣枋寮建興5岔路口 春節交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.