〈南部〉屏東縣枋寮建興5岔路口 春節交管

2017-01-20

逢假日必塞 水底寮人怒

〔記者陳彥廷／枋寮報導〕屏東縣枋寮鄉水底寮建興五岔路口是台灣西部往返台東、恆春必經之路，警方為使車潮順暢，每年春節總會祭出交管，其中又以調撥車道為主要手段，眼見春節連假又到，水底寮人抱怨，等十分鐘卻只能通行卅秒，過年常等到快「翻臉」！

往返台東、恆春必經之路

該路口元旦出現兩小時近六千輛恐怖車潮，路口水洩不通，一度回堵數公里；警方除調撥外，還會採南北紅綠燈「長綠」，在地居民常常擠路口枯等。

元旦曾2小時湧6千輛車

「等十分鐘卻只能通卅秒」，枋寮地利社區發展協會理事長楊坤木說，為南北順暢只能犧牲居民，每次過年出門要花半小時才能回家，搞得烏煙瘴氣。

鄉長盧文信表示，近幾年南下遊客越來越多，只能待警方、縣府或公路局拿出好辦法，龐大車流經過枋寮只排廢氣，卻幾乎不停下消費提振地方經濟。

「綠燈最長三百秒！」屏東縣警局交通隊則澄清，現在只剩南州交流道前省道為三百秒，六百秒甚至九九九秒早成歷史，多數綠燈僅約兩至三分鐘，會請轄區警方與居民溝通，但現有路廊只能以此因應大量的觀光車潮。

採調撥車道及替代道分流

警方除「長綠」還有調撥車道及替代道路分流，今年更是首在收假日調撥南下車道給北上使用，沿途的安全島缺口全部封閉，更增加居民不便。

縣府工務處長楊慶哲指出，因應該路口壅塞，主要替代道路沿山公路已有計劃拓寬，預計投入三億工程費拓寬從九公尺到十五公尺，拓寬長度約八公里，預計明年底可完工，預估枋寮的車潮將能大幅分流。