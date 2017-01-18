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〈中部〉曾進成回饋家扶 立體彩繪紅包袋做公益

2017-01-18

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請藝術家曾進成，近年來在嘉義縣布袋鎮好美里等地創作三Ｄ彩繪，吸引遊客造訪；曾進成幼年時父親過世，家中七個兄弟姊妹受到家扶中心協助完成學業，他為感謝家扶中心，今年過年與雲管處合作設計「立體彩繪紅包袋」，讓遊客感受喜慶的新年氣氛，部分所得將捐助家扶中心。

曾進成昨天與雲管處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅、立委蔡易餘等人，在布袋鎮好美里太子宮發表「立體彩繪紅包袋」。徐振能說，曾進成設計的紅包袋首波有「財神到」、「年年有餘1」、「富貴如意」三款（一組六個），之後還會推出第二波的「年年有餘2」、「愛戀」及「金雞報喜」。

曾進成是台南北門人，他六歲父親過世後，與三個兄長及三個姊姊，受到家扶中心幫忙，才能完成學業，因而發起義賣紅包袋捐助家扶。他說，「財神到」紅包袋有鈔票圖案，象徵錢母，「年年有餘1」則有魚在魚缸外，象徵魚太多滿出來，每個紅包袋都融入「榮華富貴」元素，讓民眾感受新年喜氣。

雲管處表示，紅包袋可上曾進成臉書「彩墨軒工作室」訂購，或在嘉義縣布袋鎮好美里、雲林縣四湖鄉萡子寮、台南市將軍區馬沙溝及台中市石岡區九房里等處購得，一組六個共一百二十元，每賣出一組，就捐二十元給家扶中心。

此外，中華聖母基金會與統一超商昨邀請新港鄉六名獨居老人提前圍爐，長輩使用獲贈的六百元商品卡購買生活用品，超商店長唐元龍還自掏腰包補足超出的金額，讓長輩開心過好年。

中埔鄉公所昨午在公所旁舉辦圍爐餐會，中埔村長游淑貞及社區媽媽協助烹煮四道年菜加菜；番路鄉公所結合華山基金會，贈送棉被、白米等到弱勢獨居老人家中，讓他們好過年。

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  • 曾進成設計立體彩繪紅包袋，首波有「財神到」、「年年有餘1」、「富貴如意」三款。（記者林宜樟攝）

    曾進成設計立體彩繪紅包袋，首波有「財神到」、「年年有餘1」、「富貴如意」三款。（記者林宜樟攝）

  • 曾進成設計立體彩繪紅包袋，義賣做公益。 （記者林宜樟攝）

    曾進成設計立體彩繪紅包袋，義賣做公益。 （記者林宜樟攝）

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