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〈南部〉賄選傳聞十案 檢調偵辦

2017-01-17

〔記者王俊忠／台南報導〕全國農會人員、理事長選舉與總幹事遴聘工作展開，由於台南地區已有遷徙幽靈人口、買票等賄選傳聞，台南地檢署表示，台南檢警調等單位已在上週開過聯席查賄會議，南檢已接獲許多檢舉情資，目前有十件分他字案積極偵辦中。

南檢襄閱主任檢察官陳建弘指出，一月十二日，南檢檢察長張文政已與檢肅黑金專組主任檢察官江孟芝、市調處、市警局刑大及市府政風處等代表召開賄選暴力查察會議，蒐集統合各方檢舉情資，由警、調單位負責先期偵查，並委由檢肅黑金專組主任與七位專責檢察官投入督導，如有必要，會派其他組檢察官協助支援偵辦。

陳建弘強調，農漁會法規定農漁會人員選舉如涉賄選，與公職人員選舉涉賄選標準一樣，檢警調單位一定全力偵辦到底，絕不輕縱。

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