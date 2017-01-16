| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜蘭行口老旅店 變身文創新地標

2017-01-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁的「宜蘭行口」，早年為「宜蘭城」進出貨物的集散地，風光一時，但隨著時代變遷逐漸沒落，在地青年因此在附近打造全新文創空間，結合咖啡、書店和旅店，並以在地畫家盧紹華的鋼筆彩繪畫作，開發文創產品，讓旅人重新找回行口的故事，深度了解宜蘭的美。

鋼筆彩繪蘭陽美景 咖啡、文創品伴書香

宜蘭在地四個品牌聯手合作，將過去宜蘭舊城最高、最新穎，擁有近五十年歷史的五大旅社，打造成文創新據點，結合勁行文創、Stay旅人書店、HaoHaoKaffe和行口文旅，注入咖啡香、書香和文創能量。行口文旅董事長周枝安三年前鮭魚返鄉，號召在地青年集結合作，希望提升宜蘭的旅遊品質。

走進行口文旅，首先映入眼簾的是一幅幅以鋼筆彩繪的宜蘭美景畫作，在地畫家盧紹華細膩的筆觸，記錄著宜蘭這塊土地的獨特風貌，宜蘭舊城美景、漁港風貌都躍然紙上。勁行文創以盧紹華的畫製作成文創產品，包含旅行手札、明信片與帆布袋，盧紹華說，三年前開始拿起畫筆，走遍宜蘭鄉間各地，目標是畫出千張蘭陽美景，已經完成三、四百張，透過這次的合作，希望能為宜蘭的觀光貢獻一小份力量。

走到行口文旅的最底端，一大片書牆，擺放著三百本左右的書籍，在宜蘭舊城闖盪出名號的Stay旅人書店也進駐此地，為旅人帶來旅遊閱讀的樂趣，書店負責人林世傑說，旅行中如果能花點時間閱讀、思考這趟旅程，既美好又享受，因此書店會在第一線與旅人分享對宜蘭這塊土地的想法，交流宜蘭真正有魅力的地方。

二、三樓提供住宿 背包客、家庭房都有

除了吸睛的文創商品與書店，行口文旅內也邀請到在地好口碑的咖啡店「HaoHaoKaffe」在一樓駐點，咖啡香增加了旅途的質感，除了可以體驗真正的放空，也能讓味蕾飽餐一頓。行口文旅二、三樓則提供住宿，具備背包客房、雙人房與家庭房等等。

廣告
  • 行口文旅二、三樓提供住宿，具備背包客房、雙人房與家庭房等等。（記者簡惠茹攝）

    行口文旅二、三樓提供住宿，具備背包客房、雙人房與家庭房等等。（記者簡惠茹攝）

  • 結合勁行文創、Stay旅人書店、HaoHaoKaffe和行口文旅，打造宜蘭文創新據點。（記者簡惠茹攝）

    結合勁行文創、Stay旅人書店、HaoHaoKaffe和行口文旅，打造宜蘭文創新據點。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市後站停車場 路重鋪大翻修

新竹市後站汽車停車場周遭路段，市府展開十四年來首次大翻修，破損路面、斑駁停車格線一併刨除加封，電桿也地下化，讓道路更平順，停車格線更清晰，行…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：〈北部〉宜蘭行口老旅店 變身文創新地標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.