〈北部〉宜蘭行口老旅店 變身文創新地標
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁的「宜蘭行口」，早年為「宜蘭城」進出貨物的集散地，風光一時，但隨著時代變遷逐漸沒落，在地青年因此在附近打造全新文創空間，結合咖啡、書店和旅店，並以在地畫家盧紹華的鋼筆彩繪畫作，開發文創產品，讓旅人重新找回行口的故事，深度了解宜蘭的美。
鋼筆彩繪蘭陽美景 咖啡、文創品伴書香
宜蘭在地四個品牌聯手合作，將過去宜蘭舊城最高、最新穎，擁有近五十年歷史的五大旅社，打造成文創新據點，結合勁行文創、Stay旅人書店、HaoHaoKaffe和行口文旅，注入咖啡香、書香和文創能量。行口文旅董事長周枝安三年前鮭魚返鄉，號召在地青年集結合作，希望提升宜蘭的旅遊品質。
走進行口文旅，首先映入眼簾的是一幅幅以鋼筆彩繪的宜蘭美景畫作，在地畫家盧紹華細膩的筆觸，記錄著宜蘭這塊土地的獨特風貌，宜蘭舊城美景、漁港風貌都躍然紙上。勁行文創以盧紹華的畫製作成文創產品，包含旅行手札、明信片與帆布袋，盧紹華說，三年前開始拿起畫筆，走遍宜蘭鄉間各地，目標是畫出千張蘭陽美景，已經完成三、四百張，透過這次的合作，希望能為宜蘭的觀光貢獻一小份力量。
走到行口文旅的最底端，一大片書牆，擺放著三百本左右的書籍，在宜蘭舊城闖盪出名號的Stay旅人書店也進駐此地，為旅人帶來旅遊閱讀的樂趣，書店負責人林世傑說，旅行中如果能花點時間閱讀、思考這趟旅程，既美好又享受，因此書店會在第一線與旅人分享對宜蘭這塊土地的想法，交流宜蘭真正有魅力的地方。
二、三樓提供住宿 背包客、家庭房都有
除了吸睛的文創商品與書店，行口文旅內也邀請到在地好口碑的咖啡店「HaoHaoKaffe」在一樓駐點，咖啡香增加了旅途的質感，除了可以體驗真正的放空，也能讓味蕾飽餐一頓。行口文旅二、三樓則提供住宿，具備背包客房、雙人房與家庭房等等。
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標題：〈北部〉宜蘭行口老旅店 變身文創新地標
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