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〈南部〉冷氣團接著來 梅嶺梅花將盛開

2017-01-14

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕受暖冬影響，楠西梅嶺風景區今年的梅花開得晚，尤其最大宗的「石塔」品種，目前綻放率不到三成，都元月中旬了，這樣的花況，地方耆老直說過去罕見；最近冷氣團接踵而至，枝頭含苞待放，農民預估一週內可望盛開，建議遊客把握機會。

有機會持續到農曆年

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，目前當地的梅花，以高海拔地帶較容易見到，從伍龍步道往上的出水仔部落附近居多，「桃梅」、「青心」、「阿榜」、「萬傳」等品種的開花率都有五成，枝頭上一片雪白，相當迷人，唯獨「石塔」，仍含苞待放。

而中海拔的二層坪、大湖桶等一帶，石塔的綻放率當然也不高，許鴻文說，梅嶺有七成的梅樹屬於這品種，整體花況自是受到影響。

梅嶺休閒農業區推動委員會理事陳居峰提到，當地以賞梅季遠近馳名，之前多在元旦前後綻放，從高海拔地區逐漸往下開，今年的花期卻特別晚，被認為受暖冬影響，有的則懷疑與去年連續颱風有關。

不過，近來冷氣團接連報到，起了催花作用，石塔梅已有綻放的跡象，吸引民眾相約上山、遊賞。陳居峰強調，以往梅花季多在春節前告一段落，由於這次開得晚，有機會持續到農曆年期間。

陳居峰指出，相較於其他品種，石塔的梅子收成最好，果粒也大，尤其青翠的外表，適合任何製作脆梅等加工產品，且賣相最佳，之前外銷日本，大受歡迎，因此在當地廣被引進。

除了梅花之外，梅峰古道與福來老梅園等地也有紫牡丹，民眾可以順遊。許鴻文說，古道上還有山櫻花、山茶花、杜鵑等，值得推薦。

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  • 較高海拔的梅花已開，枝頭一片雪白。（記者吳俊鋒攝）

    較高海拔的梅花已開，枝頭一片雪白。（記者吳俊鋒攝）

  • 當地農民認為今年梅花開得晚，有機會延續到春節期間。（記者吳俊鋒攝）

    當地農民認為今年梅花開得晚，有機會延續到春節期間。（記者吳俊鋒攝）

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