〈中部〉老人共餐送餐服務 社局擬追加2億預算
2017-01-12
〔記者張菁雅／台中報導〕社會局長呂建德十一日出席一場獨居老人圍爐活動時表示，該局計畫今年開辦老人共餐及送餐服務，預計四月送出追加預算二億元，鼓勵行動自如的老人走出家門用餐，至於行動不便者，將由志工送餐及關懷。
全成社會福利基金會連續第十一年舉辦圍爐宴，昨以辦桌方式宴請獨居老人及弱勢家庭，今年景氣低迷、勸募不易，幸好仍有善心志工及企業團體出錢出力，讓圍爐宴如期舉辦，席開卅桌，還比去年多四桌。呂建德與議員朱暖英、張耀中、劉士州和何文海等人客串總舖師，帶領長輩妝扮的「水腳仔」演出上菜秀，一桌桌端上豬腳麵線、雞湯等佳餚，讓長輩吃了胃暖心也暖。
呂建德表示，社會局準備編列追加預算，一億元用在老人共餐服務，市府補助每人每餐廿元，長輩自付廿五元，只要有廿至卅人，社區、社團或宮廟就能成立共餐據點，以共餐吸引老人走出家門。呂建德也說，對於行動不便的老人，社會局同樣編列一億元提供送餐服務，將在屯區、市區、山城、海線各成立一個中央廚房，每個中央廚房每餐可製作二千六百個便當，全市就能服務一萬名老人，社會局並將要求志工送餐時必須與老人聊天三至五分鐘，目前規劃在大里第一市場成立第一個中央廚房，如果追加預算順利通過，年底就能開始送餐。
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