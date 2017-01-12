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〈中部〉國姓賞梅新點 金瓜山採預約制

2017-01-12

〔記者佟振國／南投報導〕想賞梅又怕路窄塞車？南投縣國姓鄉南港村金瓜山有一．五公頃的老梅園，本週梅花盛開，花期約還有七至十天，農民願免費開放供遊客參觀，顧及參觀品質與避免破壞，採取預約制，錯開人潮，讓遊客能夠輕鬆賞梅。 國姓鄉南港村九份二山最近梅花盛開，美不勝收，同樣在鄰近的金瓜山也有一整片梅園，都是樹齡五、六十年的老梅樹，樹型優美，梅花盛開一片雪白，成為當地居民私房景點。

農民洪梓祐表示，一．五公頃的梅園由數位農民共同栽培管理，去年已正式開放遊客參觀，但山區道路狹窄，短時間無法解決，農民決定採取預約制，希望透過總量管制與錯開參觀時間，賞梅可電洽○九六五—四四三九七八或○四九—二四五○○九三。

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  • 國姓鄉南港村金瓜山1.5公頃梅園的梅花盛開，遊客賞梅要把握機會。（記者佟振國攝）

    國姓鄉南港村金瓜山1.5公頃梅園的梅花盛開，遊客賞梅要把握機會。（記者佟振國攝）

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國姓賞梅新點 金瓜山採預約制

想賞梅又怕路窄塞車？南投縣國姓鄉南港村金瓜山有一．五公頃的老梅園，本週梅花盛開，花期約還有七至十天，農民願免費開放供遊客參觀，顧及參觀品質與…

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