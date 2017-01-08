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〈南部〉英語老師「做中學」 偏鄉學生「逆轉勝」

2017-01-08

〔記者方志賢／高雄報導〕高市教育局提升偏鄉學童英語能力，在全市五十七所國中小設置實驗學校，參與計畫英語老師需跳脫傳統教學模式，從「做中學」教會每個孩子，讓偏鄉孩子「逆轉勝」，昨舉行成果發表，透過教學觀摩、表演競賽及動態闖關，展現偏鄉學生英語學習的自信。

這項偏鄉英語實驗計畫成果發表會，昨在鳳山區衛武營舉行，教育部次長蔡清華等人，共同接下學生製作的感謝卡與成果冊，見證偏鄉校園推動英語實驗計畫的具體成果。

成果發表會上，將英語教室現場搬到舞台上，汕尾、中芸國小二位老師進行教學演示，另有外語歌謠唱跳及師生設計互動闖關攤位。會場呈現近四年來，學生英語學習前後成績成長曲線，吸引不少家長、民眾駐足觀賞與肯定。

美濃區陳姓學生表示，很期待上英語課，因為老師都會讓大家玩遊戲記單字，讓原本不喜歡英語課的同學喜歡上英語了。另汕尾國小Cindy老師也提到，有位六年級學生，原本害羞、退縮，三年級接觸專案英語課程後，信心大增，英文成績保持九十分以上，也帶動其他學科成績，個性變得開朗，會幫助其他同學。

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  • 偏鄉英語成果發表會上，將英語教室現場搬到舞台上。（記者方志賢攝）

    偏鄉英語成果發表會上，將英語教室現場搬到舞台上。（記者方志賢攝）

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